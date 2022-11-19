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Galatasaray'dan transferde sürpriz! Kerim Çalhanoğlu...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların ara transfer döneminde bir sol bek takviyesi yapmak istediği bilinirken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni olan Kerim Çalhanoğlu'nu transfer etmek istiyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 12:05
Galatasaray'dan transferde sürpriz! Kerim Çalhanoğlu...

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nu renklerine bağlamak için harekete geçti.

Galatasaray'dan transferde sürpriz! Kerim Çalhanoğlu...

Sarı-kırmızılılar sezon başından bu yana sol bekte 4 futbolcu denerken hiçbirinden tam memnun kalmadı.

Galatasaray'dan transferde sürpriz! Kerim Çalhanoğlu...

Cimbom sezona Van Aanholt ile başladı fakat Hollandalı futbolcunun düşük performansı sonrası takım içinde çözüm arayışına girdi.

Galatasaray'dan transferde sürpriz! Kerim Çalhanoğlu...

Zaman zaman Fransız sağ bek Dubois'yı burada deneyen Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncunun sağ ayaklı olması nedeniyle istediği verimi alamadı.

Galatasaray'dan transferde sürpriz! Kerim Çalhanoğlu...

Rezerv takımdan gelen Emre Taşdemir ise iki maç başarılı bir oyun ortaya koysa da üçüncü maçta yine sakatlandı.

Galatasaray'dan transferde sürpriz! Kerim Çalhanoğlu...

Kazımcan Karataş'tan başka elinde güvenilir bir sol bek bulunmayan Okan Buruk'un bu bölgeye yerli bir takviye istediği öğrenildi.

Galatasaray'dan transferde sürpriz! Kerim Çalhanoğlu...

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN KUZENİ KERİM ÇALHANOĞLU İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Takvim'in haberine göre, yabancı sınırlaması nedeniyle yerli bir sol bek arayışlarına giren Cimbom, İnter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nun peşine düştü.

Galatasaray'dan transferde sürpriz! Kerim Çalhanoğlu...

20 yaşındaki futbolcu, Almanya doğumlu. 1.83 boyundaki Kerim, bu sezon Bundesliga'da üç maça çıkarken 60 dakika süre aldı.

Galatasaray'dan transferde sürpriz! Kerim Çalhanoğlu...

Futbola Neckarau altyapısında başlayan Kerim, Manheim ve Hoffenheim altyapılarında top koşturduktan sonra 2020'de Schalke altyapısına geçti.

Galatasaray'dan transferde sürpriz! Kerim Çalhanoğlu...

Kerim'in güncel piyasa değeri 800 bin Euro.

Galatasaray'dan transferde sürpriz! Kerim Çalhanoğlu...

KERİM ÇALHANOĞLU KİMDİR?
Kerim Çalhanoğlu, 16 Ağustos 2002'de, Mannheim'de dünyaya geldi.

Galatasaray'dan transferde sürpriz! Kerim Çalhanoğlu...

Genç oyuncunun boyu 1.83.

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