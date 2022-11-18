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Ronaldo sessizliği

Taraftarlar, Portekizli starı Galatasaray’da görmek isterken sessizliğini koruyan yönetimden açıklama bekleniyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 06:50
Ronaldo sessizliği

Türkiye'de Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanması transfer piyasasını coşturdu. Özellikle sarı-kırmızılı taraftarlar, Portekizli süper starı takımlarında görmek için kampanya başlatırken Ronaldo, Marsilya ile de anılıyor. İddialar üzerine Marsilya Başkanı Pablo Longoria, "Olağanüstü bir durum ortaya çıkmazsa Cristiano Ronaldo, Ocak ayında Marsilya'ya gelmeyecek" diye konuştu. Galatasaray yönetimi ise yıldız oyuncuyla ilgili yoğun baskıya karşı henüz bir açıklama yapmadı.


POLAT: BEN OLSAM ALIRIM
Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı taraftarların Ronaldo taleplerini şimdilik uzaktan izliyor. Buna karşılık eski başkanlardan Adnan Polat yaptığı açıklamada, "Ben olsam Cristiano Ronaldo'yu alırım. Çok büyük bir isim ve büyük bir marka. Dünya çapında ses getiren bir transfer olur. Güzel de olur" ifadesini kullandı.

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