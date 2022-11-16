Haberler Galatasaray Van Aanholt'a yol göründü! Cimbom'da sol beke 2 aday

Van Aanholt'a yol göründü! Cimbom'da sol beke 2 aday

Galatasaray ara transfer döneminde solunu güçlendirecek. Hollandalı van Aanholt ile yollarını ayıracak. Aslan'ın listesindeki isimler ise Sao Paulo'da forma giyen Welington ve Danimarka ekibi Kopenhag'ın 19 yaşındaki yıldızı Victor Kristiansen. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 07:30
Van Aanholt'a yol göründü! Cimbom'da sol beke 2 aday

Galatasaray'da Ocak ayında takviye yapılması planlanan ilk bölge sol bek...

Van Aanholt'a yol göründü! Cimbom'da sol beke 2 aday

Cimbom öncelikli olarak verim alamadığı Hollandalı oyuncusu Van Aanholt ile yollarını ayırmayı hedefliyor.

Van Aanholt'a yol göründü! Cimbom'da sol beke 2 aday

Sarı-Kırmızılılar, devre arasında savunmanın soluna genç bir ismi transfer etmeyi planlıyor...

Van Aanholt'a yol göründü! Cimbom'da sol beke 2 aday

Sarı-Kırmızılı Yönetim, Ocak ayında yapacağı takviye için adaylarını belirledi...

Van Aanholt'a yol göründü! Cimbom'da sol beke 2 aday

Cimbom'un hedefi Sao Paulo forması giyen Brezilyalı sol bek Welington ve Kopenhag'da top koşturan Victor Kristiansen...

Van Aanholt'a yol göründü! Cimbom'da sol beke 2 aday

G.Saray iki sol bek için de tüm şartlarını zorlayacak.

Van Aanholt'a yol göründü! Cimbom'da sol beke 2 aday

2.5 MİLYON EURO

Brezilya ekibi Sao Paulo'da oynayan 21 yaşındaki Welington'un kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılının sonunda sona eriyor.

Van Aanholt'a yol göründü! Cimbom'da sol beke 2 aday

Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldız için 2.5 milyon Euro'luk bir teklifle Brezilya ekibinin kapısını çalması bekleniyor.

Van Aanholt'a yol göründü! Cimbom'da sol beke 2 aday

Aslan'ın listesindeki bir diğer isim olan Victor Kristiansen'in kulübüyle olan sözleşmesi ise 2025'te bitiyor.

Van Aanholt'a yol göründü! Cimbom'da sol beke 2 aday

19 yaşındaki oyuncu büyük bir potansiyel...

Van Aanholt'a yol göründü! Cimbom'da sol beke 2 aday

Galatasaray, Danimarkalı sol beki alarak hem kadrosunu güçlendirmek hem de geleceğe yatırım yapmayı planlıyor.

Van Aanholt'a yol göründü! Cimbom'da sol beke 2 aday

Takvim'in haberine göre 51 maçta görev alan Sambacı yıldız Welington'un 1 gol ve 6 asisti bulunuyor.

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