Nihat Kahveci Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı! "Siyahla beyaz gibi"

"BİR GÜN PATLAYACAK"

"Öncelikler lider kaybedince Galatasaray ve Başakşehir'in maçı önemli oldu. Hocasının istediklerini yapan Galatasaray gördük. Karagümrük'e karşı da söylemiştik bunu, bir gün patlayacak dedik ama bu maçta olacağını hiç öngörmemiştik. Şuana kadar 8 gol yiyen bir takıma 7 golü bir maçta atmak inanılmaz bir rakam."