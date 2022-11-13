Haberler Galatasaray Nihat Kahveci Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı! "Siyahla beyaz gibi"

Nihat Kahveci Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı! "Siyahla beyaz gibi"

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar Dünya Kupası öncesi Süper Lig'de zirve ile farkı 2'ye indirdi. Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın deplasmandaki 7 gollü galibiyetini yorumladı. (GS HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 09:09 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 09:14
Nihat Kahveci Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı! "Siyahla beyaz gibi"

"BİR GÜN PATLAYACAK"

"Öncelikler lider kaybedince Galatasaray ve Başakşehir'in maçı önemli oldu. Hocasının istediklerini yapan Galatasaray gördük. Karagümrük'e karşı da söylemiştik bunu, bir gün patlayacak dedik ama bu maçta olacağını hiç öngörmemiştik. Şuana kadar 8 gol yiyen bir takıma 7 golü bir maçta atmak inanılmaz bir rakam."

Nihat Kahveci Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı! "Siyahla beyaz gibi"

"Bireysel olarak inanılmaz performanslar gördük. Oyuna girenlerin katkısı ayrı. 88'den sonra 7. golden sonra bile baskı gördük. İnanılmaz şeyler izledik. Beşiktaş maçındaki 90 dakika ve bu maçtaki oyundan taraftar inanılmaz memnun.

Nihat Kahveci Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı! "Siyahla beyaz gibi"

Mecburi şimdi ara var. Okan hoca için siyah veya beyaz gibi sezon başıyla geldikleri nokta"

Nihat Kahveci Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı! "Siyahla beyaz gibi"

"İnanılmaz futbol adına güzel şeyler vardı. Emre hocayı yakından tanıyan biri olarak bugünü unutması kolay olmayacak. Soyunma odasında nasıl bir halde tahmin bile edemiyorum. Başakşehir'i kötü oynamaya iten Galatasaray'ın oynadığı oyun ve konstanstrasyonudur"

Nihat Kahveci Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı! "Siyahla beyaz gibi"

"Galatasaray'ın aldığı oyunculara isim olarak zaten bir şey demiyorduk ama bugün kendilerini gösterdiler.

Nihat Kahveci Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı! "Siyahla beyaz gibi"

"GUTİ'DE ŞAŞIRMIŞTIR"

Icardı neden ben Inter'de oynadım, PSG gördüm o kadar dedirtti, Beşiktaş maçı ve sonrasında bu maçta. Twitter'da Guti neden TT'ye girdi Icardi'nin asistini görünce anlayacak, Guti de şaşırmıştır şimdi."

Nihat Kahveci Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı! "Siyahla beyaz gibi"

"Beşiktaş maçında Barış'ı oynatmak nasıl riskse bu maçta Kerem'i oynatmak da o kadar riskliydi. Barış Beşiktaş'a karşı da iyi oynamıştı bir de. 10 tane isabetli şut var, 2 direk, 7 isabetli şut var.

Nihat Kahveci Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı! "Siyahla beyaz gibi"

Bu kolay kolay görebileceğimiz bir istatistik değil. Her maç 3-4 gol atabilecek kadro var ama taşların yerine oturmasını bekliyorduk"

Nihat Kahveci Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı! "Siyahla beyaz gibi"

"Lige zevk geldi, Fenerbahçe haklı olarak lider genel performans olarak. Galatasaray ikinci sırada haklı şekilde orada. Beklenen oyunu son 3 maçtaki oyunuyla ikinci sırada."

Nihat Kahveci Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı! "Siyahla beyaz gibi"

"Okan hoca hakem kuralı, yabancı kuralıyla çok fazla konuşuyordu, sahanın içiyle ilgili konuşmalı diyorduk.

Nihat Kahveci Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı! "Siyahla beyaz gibi"

Klopp bile olsa skor ve oyun gelmeyince herkesk konuşulur normaldir. Şimdi skor da alındı ve oyun da gelince çok mutlular normal olarak"

Nihat Kahveci Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı! "Siyahla beyaz gibi"

"Galatasaray'da kötü oynayan 1 kişi bile yoktu. Mertens hep defansif koşuyordu artık goller asistler görüyoruz. Icardi muazzamdı, Kerem'in gollerini söylemeye gerek yok zaten. Özgüveni yerine gelmiş bir Kerem'i izlemek zevk" ifadelerini kullandı.

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