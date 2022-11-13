Nihat Kahveci Başakşehir - Galatasaray maçını yorumladı! "Siyahla beyaz gibi"

"Öncelikler lider kaybedince Galatasaray ve Başakşehir'in maçı önemli oldu. Hocasının istediklerini yapan Galatasaray gördük. Karagümrük'e karşı da söylemiştik bunu, bir gün patlayacak dedik ama bu maçta olacağını hiç öngörmemiştik. Şuana kadar 8 gol yiyen bir takıma 7 golü bir maçta atmak inanılmaz bir rakam."
"Bireysel olarak inanılmaz performanslar gördük. Oyuna girenlerin katkısı ayrı. 88'den sonra 7. golden sonra bile baskı gördük. İnanılmaz şeyler izledik. Beşiktaş maçındaki 90 dakika ve bu maçtaki oyundan taraftar inanılmaz memnun.
Mecburi şimdi ara var. Okan hoca için siyah veya beyaz gibi sezon başıyla geldikleri nokta"
"İnanılmaz futbol adına güzel şeyler vardı. Emre hocayı yakından tanıyan biri olarak bugünü unutması kolay olmayacak. Soyunma odasında nasıl bir halde tahmin bile edemiyorum. Başakşehir'i kötü oynamaya iten Galatasaray'ın oynadığı oyun ve konstanstrasyonudur"
"Galatasaray'ın aldığı oyunculara isim olarak zaten bir şey demiyorduk ama bugün kendilerini gösterdiler.
"GUTİ'DE ŞAŞIRMIŞTIR"
Icardı neden ben Inter'de oynadım, PSG gördüm o kadar dedirtti, Beşiktaş maçı ve sonrasında bu maçta. Twitter'da Guti neden TT'ye girdi Icardi'nin asistini görünce anlayacak, Guti de şaşırmıştır şimdi."
"Beşiktaş maçında Barış'ı oynatmak nasıl riskse bu maçta Kerem'i oynatmak da o kadar riskliydi. Barış Beşiktaş'a karşı da iyi oynamıştı bir de. 10 tane isabetli şut var, 2 direk, 7 isabetli şut var.
Bu kolay kolay görebileceğimiz bir istatistik değil. Her maç 3-4 gol atabilecek kadro var ama taşların yerine oturmasını bekliyorduk"
"Lige zevk geldi, Fenerbahçe haklı olarak lider genel performans olarak. Galatasaray ikinci sırada haklı şekilde orada. Beklenen oyunu son 3 maçtaki oyunuyla ikinci sırada."
"Okan hoca hakem kuralı, yabancı kuralıyla çok fazla konuşuyordu, sahanın içiyle ilgili konuşmalı diyorduk.
Klopp bile olsa skor ve oyun gelmeyince herkesk konuşulur normaldir. Şimdi skor da alındı ve oyun da gelince çok mutlular normal olarak"
"Galatasaray'da kötü oynayan 1 kişi bile yoktu. Mertens hep defansif koşuyordu artık goller asistler görüyoruz. Icardi muazzamdı, Kerem'in gollerini söylemeye gerek yok zaten. Özgüveni yerine gelmiş bir Kerem'i izlemek zevk" ifadelerini kullandı.