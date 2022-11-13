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Dediğimizi yaptık!

G.Saray Teknik Direktörü Buruk, “Alanya maçı sonrası ‘3 maçta 9 puan’ almalıyız demiştim. Başakşehir engelini de çok güzel bir skorla geçerek bunu başardık” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 06:50
Dediğimizi yaptık!
Geçen hafta oynanan derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek büyük moral bulan G.Saray, dün de Başakşehir engelini farklı bir galibiyet elde ederek geçti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Alanyaspor maçından sonra, kalan 3 maçta hedef 9 puan demiştim oyuncularıma. 6 tamam, 3 kaldı" ifadelerini kullanırken; maçtan sonra "Hedeflerimizi birer birer gerçekleştiriyoruz. Dünya Kupası arasına kadar tüm maçlarımızı kazanmak istediğimizi söylemiştim ve bu zor periyodu istediğimiz gibi tamamladık. Sırasıyla Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir'i mağlup ettik. Bugünkü maça iyi ve istekli başladık. Erken golle öne geçtik, devre bitmeden de üst üste iki golle farkı açtık. İkinci yarıda da skoru korumaya değil, daha da açmak için oynadık. Önemli bir galibiyet elde ettik. Başakşehir gibi bir takıma karşı böylesine farklı kazanmak büyük bir başarı. Tüm oyuncularımı yürekten kutluyor ve bu galibiyeti camiamıza hediye ediyorum" yorumunu yaptı.
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