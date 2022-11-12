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Galatasaray'dan tarihi fark sonrası Başakşehir'e gönderme!

Son dakika haberleri... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Başakşehir'i tarihi bir skorla 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar müsabaka sonrası galibiyetin tadını çıkarırken, resmi sosyal medya hesaplarından da Başakşehir'e göndermeli paylaşımlarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 23:02
Galatasaray'dan tarihi fark sonrası Başakşehir'e gönderme!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında tarihi bir maça sahne oldu. Galatasaray ile Başakşehir'in karşılaştığı mücadele 7-0'lık üstünlüğüyle sarı-kırmızılıların lehine sonuçlandı.

Müsabakanın ardından Cimbom'dan Başakşehir'e sosyal medya hesaplarından 7-0'lık galibiyetin ardından göndermeli paylaşımlar geldi.

Sarı-kırmızılılar ilk paylaşımında "M. Başakşehir FK, bu skorla birlikte 8 yıllık kulüp tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu..." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan İngilizce hesabından da paylaşım yapan sarı-kırmızılılar "Twitter Blue'nun yeni mavi tik güncellemesine bakın." sözlerle Başakşehir'e göndermede bulundu. Mavi tikli kısım, 7 ile değiştirildi.

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