Galatasaray'dan tarihi fark sonrası Başakşehir'e gönderme!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında tarihi bir maça sahne oldu. Galatasaray ile Başakşehir'in karşılaştığı mücadele 7-0'lık üstünlüğüyle sarı-kırmızılıların lehine sonuçlandı.

Müsabakanın ardından Cimbom'dan Başakşehir'e sosyal medya hesaplarından 7-0'lık galibiyetin ardından göndermeli paylaşımlar geldi.



Sarı-kırmızılılar ilk paylaşımında "M. Başakşehir FK, bu skorla birlikte 8 yıllık kulüp tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu..." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan İngilizce hesabından da paylaşım yapan sarı-kırmızılılar "Twitter Blue'nun yeni mavi tik güncellemesine bakın." sözlerle Başakşehir'e göndermede bulundu. Mavi tikli kısım, 7 ile değiştirildi.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Oh look, new Twitter Blue check update. pic.twitter.com/VxruHoD7Hv