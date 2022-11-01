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GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan flaş Beşiktaş ve F.Bahçe sözleri! 'İşimize gelir'

Son dakika haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü Okan flaş açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de durumunu değerlendiren Buruk, sarı-lacivertliler hakkında, "Medyada şimdiden şampiyon ilan edilmesi, işimize yarar" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan flaş Beşiktaş ve F.Bahçe sözleri! 'İşimize gelir'

Galatasaray, Karagümrük'ü yenerek yeni bir sayfa açtı.

GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan flaş Beşiktaş ve F.Bahçe sözleri! 'İşimize gelir'

Fakat Okan Buruk tartışmaları bitmedi.

GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan flaş Beşiktaş ve F.Bahçe sözleri! 'İşimize gelir'

Takımın ortaya koyduğu performans yorumcuları ve taraftarları memnun etmezken Buruk hedef noktası olan isimdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan flaş Beşiktaş ve F.Bahçe sözleri! 'İşimize gelir'

Bilinçli bir linç kampanyası olduğu açık, bana olanı önemsemiyorum ama Galatasaray'a zarar verirse iş değişiyor" ifadesini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan flaş Beşiktaş ve F.Bahçe sözleri! 'İşimize gelir'

"Sosyal medyadan takım kuruyor' eleştirilerine yanıt vermeye değmez" diyen Galatasaray Teknik Direktörü, "Sokağın, taraftarımızın dili sosyal medya ile aynı değil" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan flaş Beşiktaş ve F.Bahçe sözleri! 'İşimize gelir'

Buruk, iyi yolda olduklarını belirterek destek istedi: Orta saha ve forvet birbirine alıştı, defans problemlerimizi çözeceğiz, cezalar ve sakatlıklardan dolayı problem yaşadık.

GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan flaş Beşiktaş ve F.Bahçe sözleri! 'İşimize gelir'

Oyunumuzu üstüne koyarak geliştireceğiz.

GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan flaş Beşiktaş ve F.Bahçe sözleri! 'İşimize gelir'

Beşiktaş maçı için sloganımız; her şey Galatasaray için...

GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan flaş Beşiktaş ve F.Bahçe sözleri! 'İşimize gelir'

Kulağımızı kapattık, işimize konsantre durumdayız.

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