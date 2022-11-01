GALATASARAY HABERLERİ | Buruk'tan flaş Beşiktaş ve F.Bahçe sözleri! 'İşimize gelir'

Galatasaray, Karagümrük'ü yenerek yeni bir sayfa açtı.
Galatasaray, Karagümrük'ü yenerek yeni bir sayfa açtı.
Takımın ortaya koyduğu performans yorumcuları ve taraftarları memnun etmezken Buruk hedef noktası olan isimdi.
İşte bu noktada gözler sarı-kırmızılı hocaya çevrildi.
Özel röportaj vermeyen Buruk, ilk kez performansıyla ilgili eleştirileri yanıtladı, Şenol Güneş ve Jorge Jesus ile çıkışa geçen Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.
Alanya maçında iyi bir performans ortaya koyduklarını kaydeden Okan Buruk, "Çıkışımızı Ali Palabıyık durdurdu.
Bilinçli bir linç kampanyası olduğu açık, bana olanı önemsemiyorum ama Galatasaray'a zarar verirse iş değişiyor" ifadesini kullandı.
"Sosyal medyadan takım kuruyor' eleştirilerine yanıt vermeye değmez" diyen Galatasaray Teknik Direktörü, "Sokağın, taraftarımızın dili sosyal medya ile aynı değil" dedi.
Buruk, iyi yolda olduklarını belirterek destek istedi: Orta saha ve forvet birbirine alıştı, defans problemlerimizi çözeceğiz, cezalar ve sakatlıklardan dolayı problem yaşadık.
Oyunumuzu üstüne koyarak geliştireceğiz.
Beşiktaş maçı için sloganımız; her şey Galatasaray için...
Kulağımızı kapattık, işimize konsantre durumdayız.
Galatasaray daha iyi olacak. Derbide çıkışımız sürecek.
Taraftarımız bizlere güvensin.
Fenerbahçe'nin çıkışıyla ilgili de "Medyada şimdiden şampiyon ilan edilmesi, işimize yarar" dedi.