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GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları F. Karagümrük - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Derbi galibiyeti şart"

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, F. Karagümrük - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 08:56
GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları F. Karagümrük - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Derbi galibiyeti şart"

SERKAN KORKMAZ – İLAÇ

Okan Hoca'nın dün akşamki savunma dörtlüsüne bakınca endişelenmeyen Galatasaraylı olmamıştır.

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GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları F. Karagümrük - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Derbi galibiyeti şart"

Emin sol stoperde, Emre Taşdemir sol bekte Karagümrük gibi ligdeki her takıma gol atabilecek bir takım karşısında ne verecekleri belli olmayan bir ikiliydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları F. Karagümrük - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Derbi galibiyeti şart"

Zevksiz bir ilk yarı izlerken Adnan'ın gördüğü kırmızı kart sarıkırmızılıların imdadına yetişmişti. İlk yarının geriye kalan 15 dakikasında Galatasaray üstünlük kurmayı dahi başaramamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları F. Karagümrük - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Derbi galibiyeti şart"

Buruk'un gözde hamle oyuncusu Barış Alper, Kerem'in yerine oyuna girince hücum organizasyonunda ve tempoda gözle görülür bir toparlanma yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları F. Karagümrük - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Derbi galibiyeti şart"

Unutulmak üzere olan bir isimken ikinci değil, üçüncü bahar fırsatı bulan Emre Taşdemir'in kilidi açan golündeki Rashica asisti çok etkileyiciydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları F. Karagümrük - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Derbi galibiyeti şart"

Eksik kalan Karagümrük karşısında Okan Hoca'nın ikinci golcüyü sahaya sürmemesi dikkat çekiciydi. Ama ben bu durumu, tedirgin ve kaygılı oluşundan dolayı anlayışla karşılayabiliyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları F. Karagümrük - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Derbi galibiyeti şart"

Sayısız gol pozisyonunu savuşturan Viviano muazzam bir performansla direnirken, Galatasaray'da Mertens- Mata değişikliği forvet hattına yeni bir soluk getirdi. Galatasaray teknik patronu ancak 83. dakikada Yunus ve gözlerin aradığı Gomis'i sahaya sürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları F. Karagümrük - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Derbi galibiyeti şart"

Icardi ile Rashica çıkarken biraz asık suratlı ve tepkiliydiler sanki. Farkı ikiye çıkaran Mata golünde yine Emre Taşdemir katkısı vardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları F. Karagümrük - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Derbi galibiyeti şart"

Sonuçta güç bela derbi öncesi kazanılan 3 puan Galatasaray'a ilaç gibi geldi. İyileştiren değil belki ama katlanılmaz bir ağrıyı hafifleten bir ilaç...

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