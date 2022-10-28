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FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI CANLI 📺 | Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde nefesler tutuldu. Müsabakada Bahattin Şimşek düdül çalacak. Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ise maçta cezası sebebiyle oynayamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 15:37 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 15:50
FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI CANLI 📺 | Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'i ve hakemi merak ediliyor. İşte Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı 28 Ekim Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında tüm detaylar haberimizde yer alacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Caulker, Caner Erkin, Kerim Frei, Jimmy Durmaz, Lawrence, Ozdoev, Borini, Kouassi

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin, Emre, Torreira, Oliveira, Kerem, Mertens, Rashica, Icardi

17. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 10 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 30 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 13 gol sevinci yaşadı.
İki takım arasında geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 sona ererken, ikinci yarı da Galatasaray evinde 2-0 kazandı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 6 maça çıktı. Bu alanda Adana Demirspor'un ardından averajla ikinci sırada olan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü. Cimbom, dış sahada son olarak Kayserispor ile mücadele etti ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

GALATASARAY 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 3 müsabakada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan, söz konusu karşılaşmalarda Adana Demirspor ve Alanyaspor ile berabere kalırken, Kayserispor'a da yenildi.

KARAGÜMRÜK SON İKİ MAÇINDA GALİP

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de son oynadığı 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar son olarak deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-4 yenilirken, bu maçın ardından oynadığı Hatayspor'u 3-0 ve Ümraniyespor'u da 3-1'lik skorla mağlup etti.

BOEY VE ABDÜLKERİM CEZALI KEREM SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ile Sacha Boey, Alanyapor karşılaşmasından kırmızı kart cezaları olduğu için Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Kerem Aktürkoğlu da sarı kart sınırında bulunuyor. Kerem, Karagümrük maçında sarı kart görmesi halinde 13. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.
Galatasaray'da ayrıca Kazımcan Karataş'ın da sakatlığı bulunuyor.

BAHATTİN ŞİMŞEK DÜDÜK ÇALACAK

Fatih Karagümrük - Galatasaray karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi Burak Şeker olacak.

ASpor CANLI YAYIN

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