Galatasaray'da Dursun Özbek geri adım atmadı

TFF, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig kulüplerine yönelik VAR Sistemi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı öncesi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Başkan Dursun Özbek'i arayarak toplantıya bir kez daha davet ettiği ifade edildi. Buna karşılık Özbek'in, "Ben, Alanyaspor maçının ardından sözümü söyledim. Toplantıya katılmayacağım. Bu toplantıyı protesto ediyorum" dediği öğrenildi.



ÇIĞIRINDAN ÇIKARDI

Galatasaray bu sezon hakem kararlarından çok çekerken bir tepki de Ali Sami Yen 1905 Derneği'nden geldi. "Elbette adalet ama önce ahlak" başlıklı açıklamada, "Bir futbol maçı çığırından ne kadar çıkarılabilirse, hakemlik mesleğine ne ölçüde ihanet edilebilirse o denli bir gösteri seyrettirildi" denildi ve Ali Palabıyık hedef alındı. Dernek yönetimi ayrıca, Galatasaray yönetiminin sonuna kadar yanında olduklarını ifade etti.