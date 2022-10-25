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Erden Timur ateşi yaktı

Galatasaray'da gündem hakem ve VAR kararları... Cumhuriyetin 100. Yılda şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılı kulüpte maçlarda aleyhine verilen kararlar tepkileri artırırken 'ligden çekilme' seçeneğine de ciddi şekilde tartışılmaya başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 06:50
Erden Timur ateşi yaktı

Galatasaray'da gündem hakem ve VAR kararları... Cumhuriyetin 100. Yılda şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılı kulüpte maçlarda aleyhine verilen kararlar tepkileri artırırken 'ligden çekilme' seçeneğine de ciddi şekilde tartışılmaya başladı. Alanya maçı sonrası Türk futbolunda hakemlerin sürekli tartışıldığını ancak hiçbir şeyin değişmediğini ifade eden Başkanvekili Erden Timur, "Daha radikal şeyler gerekiyor, biz o radikal adımları atmaya hazırız. Bu şekilde giderse her türlü masada derken biz bu ligi bitirtmeyiz. Böyle gidemez bu iş" dedi ve ne kadar kararlı oldukları ortaya koydu.

PAF'LA ÇIKABİLİR

Bu sezon ciddi bir yatırım yapan ancak hakemleri aşamayan Galatasaray'da 'Ligden çekilme'nin yanı sıra farklı seçenekler de masada... Lig maçlarına PAF takımıyla çıkılması; Kulüpler Birliği'nden destek alınamazsa toplantılara katılmama kararı alınması, hakemler ve hakem müessesiyle tüm bağlatın koparılması da verilecek tepkiler arasında...

YABANCI YÖNETSİN!

Galatasaray'da, Kayseri maçından sonra yükselen ateş Alanya beraberliğinden sonra alev haline geldi. Yönetim ve teknik heyet isyan bayrağını çekti. Sarıkırmızılılarda yarın yönetim kurulu toplantısı var.

İşte bugün gündeme gelecek konular:

Fenerbahçe Kongre Üyesi olduğu ortaya çıkan Murat Ilgaz görevden alınsın.
MHK Başkanı Sabri Çelik istifa etsin.
VAR sistemi adaletli kullanılsın. Aksi takdirde kaldırılsın.
Yabancı hakemler yönetsin.

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