Çıldırtan kararlar

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmaya Ali Palabıyık ve VAR'ın tartışmalı kararları damga vurdu... Mücadelenin 3. dakikasında sarı-kırmızılı takımda Dries Mertens topu ağlara gönderdi. Belçikalı oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kale çizgisini geçerken yerde yatan Mauro Icardi'ye çarptı. Palabıyık 'ofsayt' gerekçesi ile golü geçerli saymadı... 24. dakikada sağ kanattan araya gönderilen topta savunma arkasına sarkan Icardi topla buluştu. Kalecinin üstünden aşırıp golü yaptı. Ancak ağlara giden bu top da 'ofsayt' nedeniyle gol değeri kazanmadı... Karşılaşmanın 31. dakikasında ise Galatasaraylı Sacha Boey, Candeias'ı 'gole giderken faul yaparak engellediği' gerekçesiyle Ali Palabıyık tarafından doğrudan kırmızı kart gördü. Pozisyonun Galatasaray kalesinin 50 metre uzağında olması, faul olup olmadığının bile tartışmalı olması, Muslera'nın da topa Candeias'tan daha yakın olması nedeniyle Galatasaraylı oyuncular ve kenar yönetim karara büyük tepki gösterdi. Karar değişmezken, Muslera da şiddetli itirazdan sarı kart gördü.



ABDÜLKERİM'E DİREKT KIRMIZI

Ali Palabıyık, 90+4'te Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı'ya da kırmızı kart gösterdi. Bardakçı'nın Alanyasporlu Efecan Karaca'ya arkadan yaptığı müdahaleyi 'yaralayıcı faul' olarak değerlendiren Palabıyık, direkt kırmızı kartını çıkardı. Abdülkerim itiraz etse de sonuç değişmedi. Galatasary uzatmaların sonunu 9 kişiyle tamamladı.