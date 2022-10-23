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Aslan çıkış arıyor! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Adana Demir ile berabere kalıp, Kayserispor’a kaybeden Cimbom taraftarı önünde kazanmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, kritik mücadelede sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 06:50
Aslan çıkış arıyor! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de 2 maçtır kazanamayan Galatasaray bugün, Nef Stadı'nda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların hedefi, Akdeniz temsilcisini mağlup ederek yeni bir galibiyet serisinin kıvılcımını yakmak olacak. Teknik direktör Okan Buruk öğrencileriyle bir konuşma yaparak tam konsantrasyon istedi. Başarılı çalıştırıcı "Bu maçla beraber çıkışa geçmemiz gerekiyor. Dünya Kupası arasına kadar maksimum puan almalıyız" dedi.

KUPADA MORAL BULMUŞTU
Galatasaray, ligdeki kötü gidişatına kupada son vermişti. Evinde Kastamonuspor'u 7-0 yenerek morallenmişti. Okan Buruk bu karşılaşmada orta saha kurgusunu değiştirecek. Kastamonu maçının iyilerinden Berkan Kutlu 11'e yerleşecek. Lucas Torriera ve Sergio Oliveira da 11'de başlayacak. Genç çalıştırıcı hücum hattını da yenileyecek. Kanatlarda Milot Rashica ile Kerem Aktüroğlu yer alacak. Buruk, en uçta Mauro İcardi'ye son bir şans tanıyacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Berkan, Oliveira, Rashica, Kerem, Icardi

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Rassoul, Efecan, Fer, Efkan, Yusuf, Lusamba, Candeias, Hassan

13. RANDEVU
İki takım daha önce 12 defa karşı karşıya geldi. Galatasaray 7 defa kazandı. Alanyaspor ise 3 kez rakibini mağlup etti. Aslan 25 gol attı. Turuncu-yeşilliler ağları 14 defa sarstı.

İKİ İSİM SINIRDA
Aslan'da Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve Karagümrük maçında forma giyemeyecekler. Okan Buruk ikisini uyardı.

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