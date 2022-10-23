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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı Alanyaspor maçında kırmızı kart gördü

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, 90+4. dakikada kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 22:14 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 22:19
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı Alanyaspor maçında kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor maçının 90+4. dakikasında kırmızı kart gördü. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon daha önce de Gaziantep FK karşılaşmasında kırmızılı kartla oyun dışı kalmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda mücadele ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar maçı 9 kişi tamamladı. İlk olarak müsabakanın 31. dakikasında Sacha Boey kırmızı kart gördü. Mücadelenin son anlarında 90+4. dakikada Abdülkerim Bardakcı, orta sahada Efecan Karaca'ya yaptığı hareket sonrasında hakem Ali Palabıyık, Abdülkerim'e direkt kırmızı kart verdi.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon daha önce de Gaziantep FK maçında kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

İşte Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart pozisyonu...

Görüntü: Beinsports

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