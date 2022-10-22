İlkay bombası

Yaz transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray bir büyük isme daha yöneldi. The Sun'ın 'Özel' olarak duyurduğu haberde 31 yaşındaki futbolcunun Manchester City ile sezon sonu bitecek olan kontratını yenilemediğini yazdı. Haberde "İlkay, 2020 yılında net olarak açıklamıştı. Premier Lig sonrasında ya ABD'ye gideceğini ya da ülkesine döneceğini belirtmişti. 2016'dan beri City'de çok önemli işler yaptı ama bir devrin sonuna gelmiş olabiliriz. G.Saray onunla yakından ilgileniyor. İlkay da sıcak bakıyor" detayı paylaşıldı.



ADI HEYECANLANDIRDI

Galatasaray sezon başında Lucas Torreira, Juan Mata, Mauro İcardi, Sergio Oliveira gibi birçok önemli yıldızı bünyesine katmıştı. Sarı-kırmızılıların bu hamlesini devam ettirmek istediği, İlkay Gündoğan'ın da tam olarak bu profile uyduğu kaydedildi. Bonservis bedeli bulunmadığı için de 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray için çok cazip bir hale gelmiş durumda. Bu transfer için İlkay'ın da istekli olması sarıkırmızılı camianın heyecanını katlıyor. Bu sezon Manchester City formasıyla 16 resmi maça çıktı. 2 defa ağları sarstı, 1 de asist yaptı.



G.SARAY'I TUTUYOR

İlkay Gündoğan, Galatasaray taraftarı olduğunu hiç saklamadı. Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı paylaşımların altına alev ve aslan emojileri atıyor. Almanya'da top koştururken "Ben Galatasaray'ın Avrupa Kupası'ndaki başarılarıyla büyüdüm. Bu yüzden Galatasaray'a sempatim var" ifadelerini kullanmıştı.



İlkay Gündoğan'ın kariyerinde 16 kupa bulunuyor. 11'ini Manchester City ile 5'ini Borssia Dortmund ile kaldırdı.