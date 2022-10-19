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Galatasaray'ın transfer hedefi Fedor Smolov için konuştu! "Her an ayrılabilir"

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer etmek istediği ancak sakatlığı nedeniyle son anda transferinden vazgeçtiği öğrenilen Fedor Smolov'a dair, Dinamo Moskova'nın eski Sportif Direktörü Roman Oreshchuk konuştu. Oreshchuk yaptığı konuşmada, Smolov ve Dinamo arasındaki iplerin kopma derecesine geldiğini, Galatasaray'ın istemesi halinde oyuncunun 'hemen' ayrılabileceğini belirtti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 16:46
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray'ın transfer hedefi Fedor Smolov için konuştu! "Her an ayrılabilir"

Galatasaray, yaz transfer sezonunda Icardi, Mertens, Seferovic gibi Avrupa'nın önemli yıldızlarını kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Fedor Smolov için konuştu! "Her an ayrılabilir"

Sarı kırmızılılar, dünya yıldızlarından önemli katkılar beklerken, hüsrana uğramıştı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Fedor Smolov için konuştu! "Her an ayrılabilir"

Sezonun ilk 9 haftasında yeni transferlerinden verim alamayan Cimbom, imza attırdığı hücum oyuncularından gol katkısı görememişti.

Galatasaray'ın transfer hedefi Fedor Smolov için konuştu! "Her an ayrılabilir"

Bununla beraber geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın, Dinamo Moskova'da oynayan yıldız golcü Fedor Smolov'a kanca attığı ortaya çıkmıştı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Fedor Smolov için konuştu! "Her an ayrılabilir"

Rus golcü için Galatasaray'ın, Ağustos ayında imza atmaya çok yakın olduğu ancak Smolov'un son anda sakatlanmasından dolayı transferin yattığı kaydedilmişti.

Galatasaray'ın transfer hedefi Fedor Smolov için konuştu! "Her an ayrılabilir"

"HER AN AYRILABİLİR"
Dinamo Moskova'nın eski Sportif Direktörü Roman Oreshchuk, konuya dair Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın transfer hedefi Fedor Smolov için konuştu! "Her an ayrılabilir"

Oreshchuk, yaptığı konuşmada Galatasaray'ın istemesi halinde Smolov'un 'hemen' Dinamo'dan ayrılabileceğini ifade etti.

Galatasaray'ın transfer hedefi Fedor Smolov için konuştu! "Her an ayrılabilir"

İşte Oreshchuk'un o sözleri...

Galatasaray'ın transfer hedefi Fedor Smolov için konuştu! "Her an ayrılabilir"

"Smolov, Dinamo'dan her an ayrılabilir. Onu isteyen kulüpler iyi para önerirlarsa, mavi-beyazlılar onu seve seve bırakırlar.

Galatasaray'ın transfer hedefi Fedor Smolov için konuştu! "Her an ayrılabilir"

Şu anda Dinamo'da Konstantin Tyukavin var. Umarım kulüp, bir forvet transferi daha yapabilir.

Galatasaray'ın transfer hedefi Fedor Smolov için konuştu! "Her an ayrılabilir"

Fedor'a başka bir kulüpten teklif varsa, gitmesi gerekiyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Fedor Smolov için konuştu! "Her an ayrılabilir"

Türkiye'de artık fazla para ödemiyorlar ve Smolov, Dinamo'da iyi para kazanıyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Fedor Smolov için konuştu! "Her an ayrılabilir"

Maaş kesintisi yapmaya hazır mı? Bilemiyorum.

Galatasaray'ın transfer hedefi Fedor Smolov için konuştu! "Her an ayrılabilir"

Dzyuba gitti ama onun için de her şey yolunda gitmiyor gibi gözüküyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Fedor Smolov için konuştu! "Her an ayrılabilir"

Fedor İspanya'ya gittiğinde, Barcelona'ya ve Real Madrid'e karşı oynadı. Orada, fedakarlık yapmak mümkün oldu.

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