Galatasaray'ın transfer hedefi Fedor Smolov için konuştu! "Her an ayrılabilir"

Galatasaray, yaz transfer sezonunda Icardi, Mertens, Seferovic gibi Avrupa'nın önemli yıldızlarını kadrosuna katmıştı.
Galatasaray, yaz transfer sezonunda Icardi, Mertens, Seferovic gibi Avrupa'nın önemli yıldızlarını kadrosuna katmıştı.
Sarı kırmızılılar, dünya yıldızlarından önemli katkılar beklerken, hüsrana uğramıştı.
Sezonun ilk 9 haftasında yeni transferlerinden verim alamayan Cimbom, imza attırdığı hücum oyuncularından gol katkısı görememişti.
Bununla beraber geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın, Dinamo Moskova'da oynayan yıldız golcü Fedor Smolov'a kanca attığı ortaya çıkmıştı.
Rus golcü için Galatasaray'ın, Ağustos ayında imza atmaya çok yakın olduğu ancak Smolov'un son anda sakatlanmasından dolayı transferin yattığı kaydedilmişti.
"HER AN AYRILABİLİR"
Dinamo Moskova'nın eski Sportif Direktörü Roman Oreshchuk, konuya dair Rus basınına açıklamalarda bulundu.
Oreshchuk, yaptığı konuşmada Galatasaray'ın istemesi halinde Smolov'un 'hemen' Dinamo'dan ayrılabileceğini ifade etti.
İşte Oreshchuk'un o sözleri...
"Smolov, Dinamo'dan her an ayrılabilir. Onu isteyen kulüpler iyi para önerirlarsa, mavi-beyazlılar onu seve seve bırakırlar.
Şu anda Dinamo'da Konstantin Tyukavin var. Umarım kulüp, bir forvet transferi daha yapabilir.
Fedor'a başka bir kulüpten teklif varsa, gitmesi gerekiyor.
Türkiye'de artık fazla para ödemiyorlar ve Smolov, Dinamo'da iyi para kazanıyor.
Maaş kesintisi yapmaya hazır mı? Bilemiyorum.
Dzyuba gitti ama onun için de her şey yolunda gitmiyor gibi gözüküyor.
Fedor İspanya'ya gittiğinde, Barcelona'ya ve Real Madrid'e karşı oynadı. Orada, fedakarlık yapmak mümkün oldu.
Şimdi Smolov'un sözleşmesi sona eriyor ve çeşitli teklifler elbet konuşulacak."