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Galatasaray'da gelen gideni arattı! Diagne ve Mohamed...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, sezon başında eski golcüleri Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne'yi gönderirken, yerlerine Icardi ile Seferovic'i transfer etmişti. Okan Buruk yönetiminde sarı kırmızılılar, yeni hücum hattıyla bol gol atması beklenirken, yıldız isimler sınıfta kaldı. Öte yandan Diagne ve Mohamed, yeni takımlarında şov yaptı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 10:03
Galatasaray'da gelen gideni arattı! Diagne ve Mohamed...

Galatasaray, yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı isimlerle adeta şov yapmıştı.

Galatasaray'da gelen gideni arattı! Diagne ve Mohamed...

Cimbom, forvet hattına dünyaca ünlü isimleri getirmişti.

Galatasaray'da gelen gideni arattı! Diagne ve Mohamed...

Mauro Icardi ve Haris Seferovic ile hücumda önemli işlere imza atılması bekleniyordu.

Galatasaray'da gelen gideni arattı! Diagne ve Mohamed...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, gol yollarında sezon başından bu yana problem yaşıyor.

Galatasaray'da gelen gideni arattı! Diagne ve Mohamed...

Galatasaray, sezon başlangıcından bu yana şimdiye dek 10 gol attı.

Galatasaray'da gelen gideni arattı! Diagne ve Mohamed...

Bununla beraber Galatasaray'ın attığı gollerde 'forvet' transferlerinin imzası bulunmuyor.

Galatasaray'da gelen gideni arattı! Diagne ve Mohamed...

Icardi, özel hayatıyla sıkça gündeme gelirken, Haris Seferovic de hayal kırıklığına neden oldu.

Galatasaray'da gelen gideni arattı! Diagne ve Mohamed...

Formasını kaptırmsının ardından Seferovic'in, ayrılık iddiaları dahi gündeme geldi.

Galatasaray'da gelen gideni arattı! Diagne ve Mohamed...

Bununla beraber Galatasaray'ın eski yıldızları, yeni takımlarında adeta parlıyor.

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