Galatasaray'da gelen gideni arattı! Diagne ve Mohamed...

Galatasaray, yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı isimlerle adeta şov yapmıştı.
Galatasaray, yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı isimlerle adeta şov yapmıştı.
Cimbom, forvet hattına dünyaca ünlü isimleri getirmişti.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, gol yollarında sezon başından bu yana problem yaşıyor.
Galatasaray, sezon başlangıcından bu yana şimdiye dek 10 gol attı.
Bununla beraber Galatasaray'ın attığı gollerde 'forvet' transferlerinin imzası bulunmuyor.
Formasını kaptırmsının ardından Seferovic'in, ayrılık iddiaları dahi gündeme geldi.
Bununla beraber Galatasaray'ın eski yıldızları, yeni takımlarında adeta parlıyor.
Cimbom, Icardi ve Seferovic'e imza attırıp, Mostafa Mohamed ve Diagne'den vazgeçmişti.
Mbaye Diagne, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün yolunu tutmuştu.
Mostafa Mohamed ise Fransız temsilcisi Nantes'a kiralanmıştı.
İKİSİ DE FORMDA
Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük ile çıktığı 9 maçta 5 gol 1 asist üretti.
Mostafa Mohamed de Nantes'e etkileyici bir performans sergiliyor.
Mısırlı golcü ise 16 maçta 4 gol, 2 asistlik performans gösterdi.