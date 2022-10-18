Duran top katkısı sıfır!

Aslan, en büyük problemlerden birisini duran toplarda yaşıyor. Bu sezon henüz duran top organizasyonlarından gol katkısı gelmedi. Bu alanda takımı çalıştırmak için teknik heyete katılan Sargon Duran da bir idmanın ardından Avusturya’da çalıştırdığı Wiener Neustadter’e geri döndü. Okan Buruk ve ekibinin bu soruna da çözüm bulması gerekiyor.
Aslan, en büyük problemlerden birisini duran toplarda yaşıyor. Bu sezon henüz duran top organizasyonlarından gol katkısı gelmedi. Bu alanda takımı çalıştırmak için teknik heyete katılan Sargon Duran da bir idmanın ardından Avusturya'da çalıştırdığı Wiener Neustadter'e geri döndü. Okan Buruk ve ekibinin bu soruna da çözüm bulması gerekiyor.