Aslan emlak

Ekim ayı divan kurulu toplantısında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mecidiyeköy'deki kulüp binasını rezidans olarak değerlendirmek ve satmak istediklerini açıkladı. Proje değişikliğine gidildiğini kaydeden Başkan, "Yeni yapılan projede 180 tane 1+1 ve 2+1 şeklinde daire yapıyoruz. Bir rezidans işletmesi şeklinde olacak. Ayrıca 5 ticari dükkanımız var. Satış ofisi önümüzdeki hafta hizmete girecek. Yabancılara satış söz konusu... Binamızın konumu itibariyle cazibe merkezi şeklindedir. Bütün Galatasaraylılara çağrı yapıyorum, gelin oradan bir parça alın" ifadelerini kullandı.

BANKALARDAN İZİN İSTEDİK

Galatasaray'ın tüm gayrimenkullerini mevcut şeklinde satması halinde kulübün borcunu kapatamayacağını anlatan Başkan Dursun Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunların geliştirilmesine ihtiyaç var. Benim ve arkadaşlarımın yaptığı en önemli husus budur. Mecidiyeköy'deki gayrimenkulün satılmasıyla masraflar çıktıktan sonra 1 milyar liranın üzerinde bir fon kalacak. Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya göre bunun yüzde 50'si Galatasaray'ın borçlarından mahsup edilmek üzere onlara verilmesi lazım. Yaptığımız görüşmede, 'Bu payınızı bugün almayın. Bize 6-8 ay müsaade edin.

BORÇ YÜZDE 50 AZALACAK

Biz burayı daha yüksek bir seviyeye getirmenin bir çaresine bakacağız' dedik. Çeşitli finansal enstrümanlar var, sermaye artışı, fonlarda kullanmak gibi... Kısa sürede 1 milyarlık fonun, 1 milyar 600 milyon seviyesine yükselmesi söz konusu. Bu durumda 800 milyon lira alabileceklerini söyledik. Kabul ettiler. Mecidiyeköy'deki binamızın süratli satışı, bu finansal projeyi gerçekleştirmemize büyük destek verecektir. Bu sayede ilk aşamada Bankalar Birliği'ne olan 2 milyar 200 milyon ana para borcumuz 1 milyar 400 milyona inecektir. Bu da süreç içerisinde ödeyeceğimiz faiz miktarının düşmesi demektir."



ETKİNLİKLER BAŞLIYOR

Başkan Dursun Özbek, 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılının kutlanacağını da belirterek, "22 Ekim'de Anıtkabir'i ziyaret ederek etkinliklerimize başlayacağız" diye konuştu.

KEMERBURGAZ'DA ÇALIŞMA BAŞLADI

Florya Metin Oktay Tesisleri'ni Kemerburgaz'a taşıyacaklarını ifade eden Dursun Özbek, "Birinci fazda A takımının Florya'daki yerleşkesini Kemerburgaz'a taşıyacağız. Bunu yapmak için hazırlıklarımız ve projelerimiz hazır. Sahaya makinalarımız, kamyonlarımız indi. Finansal yapı nedeniyle iki faz olarak yapmayı planlıyoruz. Modern bir tesis yapıyoruz. Bunun seneler evvel önce yapılması gerektiğini düşünüyorum. Florya Metin Oktay Tesisleri artık çağdışı kalmıştır" diye konuştu. Yeni tesislerin isminin de 'Metin Oktay' olacağını da açıkladı.