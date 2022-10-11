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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Alexandru Cicaldau yokları oynuyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın 6.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau sezon başında takımdan ayrılmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekiplerinden İttihad Kalba'ya kiralık olarak transfer olan Rumen futbolcu yokları oynuyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 18:04 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 18:07
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Alexandru Cicaldau yokları oynuyor

Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'ne bir türlü uyum sağlayamayan Cicaldau beklentilerin uzağında kaldı.


GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Alexandru Cicaldau yokları oynuyor

Takvim'in haberine göre; 25 yaşındaki orta saha, şu ana kadar forma giydiği 5 maçta gol veya asist üretemedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Alexandru Cicaldau yokları oynuyor

Toplamda 316 dakika görev alan ve skora katkı yapamayan Cicaldau'ya taraftarların da büyük tepkisinin olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Alexandru Cicaldau yokları oynuyor

6.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray, Cicaldau için geçen sezonun başında Romen ekibi U.Craiova'ya 6.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Alexandru Cicaldau yokları oynuyor

Sezon sonunda Galatasaray'a dönecek olan Romen oyuncunun Sarı-Kırmızılı ekiple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Alexandru Cicaldau yokları oynuyor

MORUTAN DA KAYIPLARDA

Bilindiği gibi Galatasaray, bir başka Romen orta saha oyuncusu Morutan'ı da İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiraladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Alexandru Cicaldau yokları oynuyor

23 yaşındaki yıldız futbolcu 7 lig maçında görev alırken 1 gol ve 3 asiste imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Alexandru Cicaldau yokları oynuyor

Cimbom, Morutan için FCSB'ye 4.1 milyon Euro bonservis ödemişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un yıldızı Alexandru Cicaldau yokları oynuyor

Onun sözleşmesi de 2026'da sona eriyor.

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