Galatasaray'ı pişman ettiler! Gelen gideni böyle arattı

Spor Toto Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken, Galatasaray 1 maçı eksik şekilde 6. sırada bulunuyor.
Sarı kırmızılılar, 9 hafta sonunda 5 galibiyet elde etti.
2 kez berabere kaldı ve 1 yenilgi aldı. Böylelikle Cimbom, 17 puana ulaştı.
Spor Toto Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken, Galatasaray 1 maçı eksik şekilde 6. sırada bulunuyor.
Sarı kırmızılılar, 9 hafta sonunda 5 galibiyet elde etti.
2 kez berabere kaldı ve 1 yenilgi aldı. Böylelikle Cimbom, 17 puana ulaştı.
Ancak Galatasaray, takımdan ayrılan isimlerin yokluğunu da aramaya devam etti.
Transferde Mertens, Icardi, Seferovic, Mata gibi dünya yıldızlarıyla anlaşan Galatasaray, gidenlerin performansını şimdilik bulamadı.
Milliyet'te yer alan habere göre, bu sezon takımdan ayrılan Mostafa Mohamed ile Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıların toplam golü kadar yeni takımlarına skor katkısı verdi.
Mohamed, 2 gol 2 de asist ile katkı verdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde de üç karşılaşmada forma giyen golcü, Olympiakos maçında da bir golle kendini gösterdi.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Karagümrük formasıyla buluşan Mbaye Diagne de çok iyi bir performans ortaya koydu.
Ligdeki 8 karşılaşmada 4 gol, bir asiste imza atan Senegalli futbolcu, Cim-Bom'un en skorer ismi Gomis ile aynı sayıda gole ulaşmış oldu.
Ankaragücü'ne kiralanan Emre Kılınç ile Taylan Antalyalı da önceki gün İstanbulspor galibiyetine önemli katkıda bulundu.
Emre, Taylan'ın asistini değerlendirip gol yaptı.
Bu sezon kendi futbolcularının ayağından 7 golü bulunan Galatasaray'da, Kerem Aktürkoğlu iki kez rakip fileleri havalandırdı.
Diğer tek gol ise orta sahaya transfer edilen Sergio Oliveira'dan geldi.