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Galatasaray'ı pişman ettiler! Gelen gideni böyle arattı

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 9. haftasında BAY geçerken, ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sezon başında Mertens, Icardi, Seferovic, Rachica gibi hücum yıldızlarıyla gol beklentilerini yükselten Galatasaray, bu hususta sınıfta kaldı ve çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 14:51
Galatasaray'ı pişman ettiler! Gelen gideni böyle arattı

Spor Toto Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken, Galatasaray 1 maçı eksik şekilde 6. sırada bulunuyor.

Galatasaray'ı pişman ettiler! Gelen gideni böyle arattı

Sarı kırmızılılar, 9 hafta sonunda 5 galibiyet elde etti.

Galatasaray'ı pişman ettiler! Gelen gideni böyle arattı

2 kez berabere kaldı ve 1 yenilgi aldı. Böylelikle Cimbom, 17 puana ulaştı.

Galatasaray'ı pişman ettiler! Gelen gideni böyle arattı

Ancak Galatasaray, takımdan ayrılan isimlerin yokluğunu da aramaya devam etti.

Galatasaray'ı pişman ettiler! Gelen gideni böyle arattı

Transferde Mertens, Icardi, Seferovic, Mata gibi dünya yıldızlarıyla anlaşan Galatasaray, gidenlerin performansını şimdilik bulamadı.

Galatasaray'ı pişman ettiler! Gelen gideni böyle arattı

Milliyet'te yer alan habere göre, bu sezon takımdan ayrılan Mostafa Mohamed ile Mbaye Diagne, sarı-kırmızılıların toplam golü kadar yeni takımlarına skor katkısı verdi.

Galatasaray'ı pişman ettiler! Gelen gideni böyle arattı

Fransa'nın Nantes takımına kiralanan Mısırlı Mohamed, 9 lig maçına çıktı.

Galatasaray'ı pişman ettiler! Gelen gideni böyle arattı

Mohamed, 2 gol 2 de asist ile katkı verdi.

Galatasaray'ı pişman ettiler! Gelen gideni böyle arattı

UEFA Avrupa Ligi'nde de üç karşılaşmada forma giyen golcü, Olympiakos maçında da bir golle kendini gösterdi.

Galatasaray'ı pişman ettiler! Gelen gideni böyle arattı

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Karagümrük formasıyla buluşan Mbaye Diagne de çok iyi bir performans ortaya koydu.

Galatasaray'ı pişman ettiler! Gelen gideni böyle arattı

Ligdeki 8 karşılaşmada 4 gol, bir asiste imza atan Senegalli futbolcu, Cim-Bom'un en skorer ismi Gomis ile aynı sayıda gole ulaşmış oldu.

Galatasaray'ı pişman ettiler! Gelen gideni böyle arattı

Ankaragücü'ne kiralanan Emre Kılınç ile Taylan Antalyalı da önceki gün İstanbulspor galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Galatasaray'ı pişman ettiler! Gelen gideni böyle arattı

Emre, Taylan'ın asistini değerlendirip gol yaptı.

Galatasaray'ı pişman ettiler! Gelen gideni böyle arattı

Bu sezon kendi futbolcularının ayağından 7 golü bulunan Galatasaray'da, Kerem Aktürkoğlu iki kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ı pişman ettiler! Gelen gideni böyle arattı

Diğer tek gol ise orta sahaya transfer edilen Sergio Oliveira'dan geldi.

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