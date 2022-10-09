Kerem için gelecekler

Galatasaray'da eleştirilerin odağında yer alan Kerem Aktürkoğlu, Liverpool ile anılıyor. The Sun'un haberine göre; Galatasaray'da mutsuz olduğu iddia edilen ve devre arasında ayrılma ihtimalinin konuşulduğu yıldız oyuncu için Klopp'un özel olarak talimat verdiği ve İngiliz devinin devre arasında ilk somut adımı atacağı yazıldı.
Galatasaray'da eleştirilerin odağında yer alan Kerem Aktürkoğlu, Liverpool ile anılıyor. The Sun'un haberine göre; Galatasaray'da mutsuz olduğu iddia edilen ve devre arasında ayrılma ihtimalinin konuşulduğu yıldız oyuncu için Klopp'un özel olarak talimat verdiği ve İngiliz devinin devre arasında ilk somut adımı atacağı yazıldı.