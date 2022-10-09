Haberler Galatasaray Kerem için gelecekler

Kerem için gelecekler

Galatasaray'da eleştirilerin odağında yer alan Kerem Aktürkoğlu, Liverpool ile anılıyor. The Sun'un haberine göre; Galatasaray'da mutsuz olduğu iddia edilen ve devre arasında ayrılma ihtimalinin konuşulduğu yıldız oyuncu için Klopp'un özel olarak talimat verdiği ve İngiliz devinin devre arasında ilk somut adımı atacağı yazıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 06:50
Kerem için gelecekler
Galatasaray'da eleştirilerin odağında yer alan Kerem Aktürkoğlu, Liverpool ile anılıyor. The Sun'un haberine göre; Galatasaray'da mutsuz olduğu iddia edilen ve devre arasında ayrılma ihtimalinin konuşulduğu yıldız oyuncu için Klopp'un özel olarak talimat verdiği ve İngiliz devinin devre arasında ilk somut adımı atacağı yazıldı.
DİĞER
Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural damat oluyor! Engincan Ural ve Merve Kaya’nın düğününün ilk kutlamaları bugünden başladı!
Burcu Esmersoy para basıyor! Aylık kazancını tam tamına...
UEFA açıkladı! Fenerbahçe ve Roma...
Cimbom'da büyük buluşma ocakta!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O isimleri önerdi! "Ronaldo'yu almaktan daha mantıklı"
Cimbom'da büyük buluşma ocakta!
Euro, dolar, gram, çeyrek altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (8 Ekim)
KPSS Ön Lisans sınavı son giriş saati kaç?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Çebi'ye seslendi! "Bonservisi lütfen alınsın" Başkan Çebi'ye seslendi! "Bonservisi lütfen alınsın" 07:43
MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 01:10
Real Madrid tek golle kazandı! Real Madrid tek golle kazandı! 00:36
İspanya'dan Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray... İspanya'dan Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray... 00:34
PSG'ye deplasmanda çelme! PSG'ye deplasmanda çelme! 00:19
PSG'ye deplasmanda çelme! PSG'ye deplasmanda çelme! 00:19
Daha Eski
Real Madrid tek golle kazandı! Real Madrid tek golle kazandı! 00:17
Real Madrid tek golle kazandı! Real Madrid tek golle kazandı! 00:17
Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç... Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç... 00:16
Beşiktaş'a sakatlık şoku! Trabzon maçında yok Beşiktaş'a sakatlık şoku! Trabzon maçında yok 00:08
Toroğlu'dan VAR'dan dönen gol yorumu: Güme gitti Toroğlu'dan VAR'dan dönen gol yorumu: Güme gitti 00:08
Ismael'den flaş zemin sözleri! Ismael'den flaş zemin sözleri! 00:08