Hagi olağanüstü bir oyuncuydu

Gheorghe Hagi, eski takım arkadaşları veya rakipleri tarafından tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak gösterilmeye devam ediyor. Brad Friedel, birlikte oynadığı en iyi futbolcunun Hagi olduğunu söyledi.
GheorgheHagi, eski takım arkadaşları veya rakipleri tarafından tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak gösterilmeye devam ediyor. Brad Friedel, birlikte oynadığı en iyi futbolcunun Hagi olduğunu söyledi. 1995-96 sezonunda Hagi ile Galatasaray'da oynayan Friedel, "Hagi birlikte oynadığım en iyi futbolcuydu. Galatasaray'daki kariyerinin sonunda olmasına rağmen, Diego Maradona gibi olduğunu söyleyebilirim. Tekniği ve tekniğini görmek için onunla antrenmanda sadece bir haftaya ihtiyacın olur. O klas ve olağanüstü bir oyuncuydu" dedi.