Haberler Galatasaray Hagi olağanüstü bir oyuncuydu

Hagi olağanüstü bir oyuncuydu

Gheorghe Hagi, eski takım arkadaşları veya rakipleri tarafından tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak gösterilmeye devam ediyor. Brad Friedel, birlikte oynadığı en iyi futbolcunun Hagi olduğunu söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Hagi olağanüstü bir oyuncuydu
Gheorghe Hagi, eski takım arkadaşları veya rakipleri tarafından tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak gösterilmeye devam ediyor. Brad Friedel, birlikte oynadığı en iyi futbolcunun Hagi olduğunu söyledi. 1995-96 sezonunda Hagi ile Galatasaray'da oynayan Friedel, "Hagi birlikte oynadığım en iyi futbolcuydu. Galatasaray'daki kariyerinin sonunda olmasına rağmen, Diego Maradona gibi olduğunu söyleyebilirim. Tekniği ve tekniğini görmek için onunla antrenmanda sadece bir haftaya ihtiyacın olur. O klas ve olağanüstü bir oyuncuydu" dedi.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerini alacak isim belli oldu! Inaki Pena derken sürpriz hamle…
Alman Prens Frederic Prinz von Anhalt'tan top model Heidi Klum'u 'prenses' yapacak hamle
Fenerbahçe liderlik aşkına! İşte Jorge Jesus'un 11'i
Saldır Fırtına! İşte Avcı'nın Monaco maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arjantinli gazeteciden flaş Icardi sözleri: Messi istemedi...
Kerem’e tam destek
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Dead Space Remake'ten ilk oynanış videosu geldi!
CD Projekt Red 5 yeni oyunu duyurdu!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyonluk sendromu Şampiyonluk sendromu 06:38
5 gollü maçta kazanan Dortmund! 5 gollü maçta kazanan Dortmund! 00:06
5 gollü maçta kazanan Dortmund! 5 gollü maçta kazanan Dortmund! 00:05
Juventus Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanıştı! Juventus Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanıştı! 00:02
Messi attı Benfica yakaladı! Messi attı Benfica yakaladı! 00:00
Messi attı Benfica yakaladı! Messi attı Benfica yakaladı! 00:00
Daha Eski
Juventus Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanıştı! Juventus Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle tanıştı! 23:59
Chelsea farka koştu! Chelsea farka koştu! 23:55
Chelsea farka koştu! Chelsea farka koştu! 23:55
Jesus'tan Larnaca yorumu! "Riskli bir maç olabilir" Jesus'tan Larnaca yorumu! "Riskli bir maç olabilir" 23:22
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl kararı! Ismael... Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl kararı! Ismael... 23:22
9. haftanın hakemleri belli oldu! 9. haftanın hakemleri belli oldu! 23:23