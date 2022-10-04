Haberler Galatasaray Altın ayakkabı listesi belli oldu! Burak Yılmaz, Icardi, Mata ve Fatih Terim...

Altın ayakkabı listesi belli oldu! Burak Yılmaz, Icardi, Mata ve Fatih Terim...

Dünya futbolunun en prestijli ödüllerinden bir olan Altın Ayakkabı (Golden Foot) listesi belli oldu. Listede, Milli golcümüz Burak Yılmaz, Galatasaraylı yıldızlar Icardi ve Mata da var. Öte yandan Fatih Terim de listede. İşte Golden Foot adayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 18:30
Altın ayakkabı listesi belli oldu! Burak Yılmaz, Mata ve Icardi...

Büyük ilgi gören ödül için dünyanın en önemli futbolcuları yarışırken, bu yıl listede tanıdık isimler de bulunuyor.

Altın ayakkabı listesi belli oldu! Burak Yılmaz, Mata ve Icardi...

4 Ekim Salı itibariyle oylama işlemi başlanan ödülde Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz aday listesinde kendisine yer bulurken, Galatasaray'ın yeni transferleri Mauro Icardi ve Juan Mata da 30 kişilik listede yer aldı.

Altın ayakkabı listesi belli oldu! Burak Yılmaz, Mata ve Icardi...

Listede ayrıca bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa da bulunurken, Manchester United ile kötü bir sezonu geride bırakan Cristiano Ronaldo'nun olmaması dikkat çekti.

Altın ayakkabı listesi belli oldu! Burak Yılmaz, Mata ve Icardi...

30 kişilik Golden Foot adayları şu şekilde;

Altın ayakkabı listesi belli oldu! Burak Yılmaz, Mata ve Icardi...

Burak Yılmaz, Mauro Icardi, Juan Mata, Shinji Kagawa, Lionel Messi, Karim Benzema, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Juan Cuadrado,

Altın ayakkabı listesi belli oldu! Burak Yılmaz, Mata ve Icardi...

Kevin de Bruyne, Thiabaut Courtois, Olivier Giroud, Paulo Dybala, Francesc Fabregas, Ciro Immobile, Jorginho, Harry Kane,

Altın ayakkabı listesi belli oldu! Burak Yılmaz, Mata ve Icardi...

N'Golo Kante, Robert Lewandowski, Marcelo, Wu Lei, Alvaro Morata, Thomas Müller, Manuel Neuer, Neymar, Sergio Ramos, Heung Min-Son, Luis Suarez, Thiago Silva, Virgil van Dijk.

Altın ayakkabı listesi belli oldu! Burak Yılmaz, Mata ve Icardi...

*Taraftarlar ve futbolseverler Golden Foot için oylarını, "www.goldenfoot.com" üzerinden verebiliyor.

Altın ayakkabı listesi belli oldu! Burak Yılmaz, Mata ve Icardi...

FATİH TERİM 4 İSİMDEN BİRİ
Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, Monako Prensliği tarafından her sene verilen "Golden Foot" (Altın Ayak) ödülüne layık görüldü.

Altın ayakkabı listesi belli oldu! Burak Yılmaz, Mata ve Icardi...

Organizasyondan yapılan açıklamada, Fatih Terim'in bu yılki "Altın Ayak Efsane Ödülü" için seçilen 4 isimden biri olduğu belirtildi.

Altın ayakkabı listesi belli oldu! Burak Yılmaz, Mata ve Icardi...

Açıklamada, "Anadolu ve futbol dünyasının referans noktası Fatih Terim, bu önemli ödülü 21 Aralık 2022'de Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'un ev sahipliğinde düzenlenecek Şampiyonlar Ödül Töreni'nde alacak." ifadesi kullanıldı.

Altın ayakkabı listesi belli oldu! Burak Yılmaz, Mata ve Icardi...

2003'ten bu yana verilen ödül kapsamında tecrübeli teknik direktörün ayak izine, Monako Prensliği'nin meşhur Şampiyonlar Yolu'nda yer verileceği kaydedildi.

Altın ayakkabı listesi belli oldu! Burak Yılmaz, Mata ve Icardi...

ÖNEMLİ İSİMLER KAZANDI
Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden "Altın Ayak"ın efsaneler kategorisine seçilenler arasında Diego Armando Maradona, Eusebio, George Best, Ferenc Puskas, Gerd Müller

Altın ayakkabı listesi belli oldu! Burak Yılmaz, Mata ve Icardi...

Alfredo Di Stefano, Zinedine Zidane, Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer ve Pele gibi isimler bulunuyor. "Altın Ayak" ödülü, efsanelerin yanı sıra aktif futbol yaşamını sürdüren 28 yaş ve üzeri oyunculara da veriliyor.

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