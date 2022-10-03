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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Yusuf Demir hakkında konuştu

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı kırmızılıların yeni transferi Yusuf Demir hakkında açıklamalarda bulundu. Timur, "Bu çocuklar Türkiye'ye geldiğinde, direkt çalışabiliyor başka bir yerde. Ama böyle olunca çalışma izni alması gerekiyor." dedi. Erden Timur'un Yusuf Demir sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 09:10
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Yusuf Demir hakkında konuştu

Yusuf gibi bir sürü oyuncu var mesele Yusuf meselesi değil.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Yusuf Demir hakkında konuştu

Mesele Galatasaray meselesi değil.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Yusuf Demir hakkında konuştu

Mesele orada Türk vatandaşı olan bir sürü Türk çocuğumuz var diyeyim.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Yusuf Demir hakkında konuştu

Anayasanın 10. maddesine de aykırı. Anayasanın çalışma hakkı maddesine aykırı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Yusuf Demir hakkında konuştu

Bu çocuklar Türkiye'ye geldiğinde, direkt çalışabiliyor başka bir yerde. Ama böyle olunca çalışma izni alması gerekiyor.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Yusuf Demir hakkında konuştu

Orada bir aykırılık var. Bizim oyuncularımızdan İtalyan pasaportuna sahip olan oyuncular aynı zamanda başka ülke vatandaşı ama İtalya'ya gidince İtalyan olarak oynuyor.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Yusuf Demir hakkında konuştu

Başka ülkelerde de böyle. Avrupa'da çift pasaportu varsa o şekilde oynuyor.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Yusuf Demir hakkında konuştu

Avusturya Milli Takımı'nda oynamasa Türk Milli Takımı'nda oynasa, Avusturya'da Avusturya vatandaşı olarak oynayacak.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Yusuf Demir hakkında konuştu

Yani bunu böyle uygulardan nadir ülkelerden birisiyiz.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Yusuf Demir hakkında konuştu

Çözüme kavuşması gerekiyor." dedi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Yusuf Demir hakkında konuştu

Erden Timur, Yusuf'un durumu için Cumhurbaşkanı ya da TFF ile görüşecek misiniz? sorusunu yanıtladı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur Yusuf Demir hakkında konuştu

Beyaz Tv'ye konuşan Timur, "Yusuf Demir için TFF başkanına ya da Cumhurbaşkanına gitmemiz söz konusu değil." dedi.

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