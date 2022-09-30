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GALATASARAY HABERLERİ: Gerçek ortaya çıktı! İşte Cimbom'un isteyip de alamadığı yıldızlar belli oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, iddialı bir takım kurmuştu. Sarı kırmızılıların transferlerinde başrolü oynayan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, çok isteyip de alamadıkları oyuncular olduğunu da belirtmişti. Timur'un ismini açıklamadığı oyuncular ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 18:28 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 18:41
GALATASARAY HABERLERİ: Gerçek ortaya çıktı! İşte Cimbom'un isteyip de alamadığı yıldızlar belli oldu

Transferin tartışmasız en flaş takımı olan Galatasaray çok sayıda yıldız ismi kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılı kulübün transfer operasyonunun başında olan Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur dün gece yaptığı açıklamalarla gündemi sarstı.

GS TV'de transfer dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Timur, "Çok isteyip de alamadığınız bir futbolcu oldu mu?" sorusuna, "İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu. Şu anda isimleri veremiyorum. Çünkü önümüzdeki dönemler için o diyalogu ve samimi süreci devam ettireceğiz" yanıtını verdi.

Bu sözlerin ardından herkes, "O iki yıldız kim?" sorusuna yanıt ararken, Erden Timur'un ismini verdiği fubolcular belli oldu.

Timur'un transfer döneminde uzun bir süre peşinde koşmasına rağmen alamadığı ilk isim Eden Hazard. Galatasaray yönetimi, Real Madrid'de mutsuz olan Belçikalı yıldızla görüşerek büyük oranda anlaşma sağlamıştı. İspanyol kulübünün, Mauro Icardi transferinde olduğu gibi maaşın önemli bölümünü ödemesi konusunda da ciddi yol da alınmıştı. Ancak Hazard son anda takımdan ayrılma isteğinden vazgeçince bu transfer gerçekleşmedi.

Timur'un adını vermediği ikinci yıldız ise Adama Traore. Galatasaray transfer döneminin son 1 haftalık sürecinde Wolverhampton formasını giyen İspanyol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için büyük bir uğraş verdi. İngiliz kulübüyle el sıkışan yönetim, yüksek maaş konusunda pürüzleri aşamayınca görüşmeler tıkandı.

Erden Timur ayrıca çok ses getiren programda, "Çok çok hayal isimlere bile gittik, insan hayaline sınır çizmeyecek" ifadesini de kullandı.

Takvim'in haberine göre, Timur'un burada ima ettiği futbolcu da Cristiano Ronaldo. Portekizli yıldızın ismi transfer döneminin sonlarında Galatasaray ile anılmış hatta çıkan haberler espri malzemesi yapılmıştı. Ancak yönetimin ciddi şekilde Ronaldo ile görüştüğü, transferin mali şartlarını masaya yatırdığı ancak yıldız futbolcunun şu anda Türkiye'ye gelmek istememesi nedeniyle pazarlıkların sona erdiği belirtildi.

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