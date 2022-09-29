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Sofiane Feghouli'den Galatasaray taraftarına mesaj var! "Faiz talep etmedim"

Galatasaray'dan alacaklarını temin edemediği gerekçesiyle sarı kırmızılıların FIFA'ya şikayet eden Sofiane Feghouli, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 16:02 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 16:20
Sofiane Feghouli'den Galatasaray taraftarına mesaj var! "Faiz talep etmedim"

Sofiane Feghouli, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve Galatasaray taraftarına seslendi.

"FAİZ TALEP ETMEDİM"
Feghouli yaptığı açıklamada, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etme gerekçesini açıklarken, "Ailem, kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim.Birlikte(kupalar) kazandık, saygı devam etmeli." dedi.

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