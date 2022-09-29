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GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'i Juan Mata hazırlayacak!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın büyük umutlarla renklerine bağladığı genç futbolcu Yusuf Demir'i, Juan Mata'nın hazırlayacağı ifade edildi. İspanyol yıldız, tecrübelerini Demir'le paylaşacak. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 07:45
GALATASARAY HABERLERİ - Yusuf Demir'i Juan Mata hazırlayacak!

Galatasaray'da yeni bir Hagi-Emre Belözoğlu hikayesi yazılacak. Milliyet'te yer alan habere göre Cimbom'da hem yönetimin hem de teknik heyetin çok şey beklediği Yusuf Demir'i geleceğe Manchester United'dan bedelsiz olarak sarı-kırmızılılara gelen tecrübeli yıldız Mata hazırlayacak.

Teknik direktör Okan Buruk, Yusuf Demir'i hem tecrübe kazanması hem de oyunu daha iyi okuması için Mata'ya teslim edecek. Futbol hayatının yarısını İngiltere Premier Lig'de geçiren Mata'nın deneyimlerini Demir'le mümkün olduğunca paylaşmasını isteyen sarı-kırmızılı takımın teknik patronu böylece genç isimden gelecekte büyük bir yıldız yaratmak istiyor.

Mata'nın karakter olarak lider ruhlu bir oyuncu olması da teknik ekibi bu planı ve isteği için umutlandırıyor. Böylece Okan Buruk camiaya ve taraftara yeni bir Hagi-Emre Belözoğlu hikayesi yaşatmak istiyor. Bu konuda iki tarafın da istekli olması Okan hocanın bu kararı vermesinde etken oldu.

Yusuf Demir'in yeteneklerinin yanı sıra öğrenmeye açık olması, Mata'nın da tecrübesi ve mütevazı yapısı yeni bir hikayenin yazılması için uygun zemini hazırladı. Böylece Yusuf, Mata'nın aktardıkları ile çok farklı bir oyuncu olarak vitrine çıkabilecek.

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