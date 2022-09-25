Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

"100 BİN TAKİPÇİ OLDU"

Mathias Ross, Galatasaraylı taraftarların kendisine gösterdiği ilgiden çok memnun olduğunu da aktardı. Danimarkalı oyuncu, "Instagram'da 4 bin takipçim vardı, Galatasaray'a gelmemle birlikte bu sayı 100 bine ulaştı. Bu bile kulübün büyüklüğünü gösteriyor" yorumunu yaptı.