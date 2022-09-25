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Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı genç futbolcu Mathias Ross, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların, geleceğe yatırım olarak kadrosuna kattığı Mathias Ross, transfer olduğu günü, yaşadıklarını anlattı. İşte Mathias Ross'un Galatasaray'a transfer süreci ve genç futbolcunun yaşadıkları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 09:17
Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği Mathias Ross ülkesinin basınına konuştu.

Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

Genç stoper sarı-kırmızılılara transfer süreci hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

Mathias Ross'un sözleri Danimarka'da ses getirdi.

Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

Sarı-kırmızılılar transfer döneminin son gününde savunma hattına sürpriz bir takviye yaptı.

Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

Genç futbolcu için Galatasaray'ın kasasından 1 milyon 750 bin euro çıkacağı KAP'a bildirildi.

Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

Sarı-kırmızılılar, Mathias Ross ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

Mathias Ross'a yıllık 400 bin euro garanti ücret verileceği belirtildi. Genç oyuncu şu ana kadar forma şansı bulmadı.

Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

ROSS'TAN DANİMARKA BASININA İTİRAF
Galatasaray'ın transferin son gününde Aalborg'dan kadrosuna kattığı Danimarkalı stoper Mathias Ross, beklenmedik transferiyle ilgili yaşadığı şaşkınlığını anlattı.

Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

Danimarka U21 Milli Takımı kampında bulunan 21 yaşındaki oyuncu, bold.dk sitesine özel açıklamalarda bulundu.

Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

Ross, "Aalborg ile Galatasaray'ın yaptığı anlaşmayı antrenman için tesislere gittiğimde, 'Derhal kulüp ofisine gelmelisin' dediklerinde öğrendim.

Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

Kulüp direktörü Inge Andre Olsen ile menajer Bach Lund, kulüplerin transfer için anlaşmak üzere olduğunu belirterek, 'Hemen eve git ve eşyalarını topla. Buraya veda etmelisin" dediler.

Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

Ofiste ağzım açık oturdum ve vücudum nefes nefese kaldı.

Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

Bir buçuk gün sonra da İstanbul'da imzalar atıldı" diye konuştu.

Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

Galatasaray'a transferi için "çılgınca" yorumunu yapan Mathias Ross sözlerine şöyle devam etti:

Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

"Danimarka'da transfer kapandıktan bir hafta sonra İstanbul'a gittim. Bu hayal bile edemeyeceğim bir şeydi.

Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

Yaşadığım birkaç zor günün ardından kendimi çok yorgun, halsiz ve aynı zamanda bir rüyanın ortasında gibi hissettim.

Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

Galatasaray çok büyük ve köklü bir kulüp. Takımda vatandaşım Victor Nelsson'un yanı sıra Norveçli Midtsjö de var.

Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

Kulübe ve ülkeye uyum sağlamam açısından onların takımda olması benim için çok önemli."

Mathias Ross Galatasaray'a transfer olduğu anı anlattı! "Hemen eşyalarını topla"

"100 BİN TAKİPÇİ OLDU"
Mathias Ross, Galatasaraylı taraftarların kendisine gösterdiği ilgiden çok memnun olduğunu da aktardı. Danimarkalı oyuncu, "Instagram'da 4 bin takipçim vardı, Galatasaray'a gelmemle birlikte bu sayı 100 bine ulaştı. Bu bile kulübün büyüklüğünü gösteriyor" yorumunu yaptı.

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