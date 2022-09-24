Haberler Galatasaray Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS hazırlık maçı kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS hazırlık maçı kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig'in verdiği arayı güzel değerlendirmek isteyen Galatasaray, İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS hazırlık maçı kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 13:20 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 13:30
Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS hazırlık maçı kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

GS HAZIRLIK MAÇI | Süper Lig'de verilen arada İstanbulspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı takım, rakibini kendi sahasında konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda yapıalcak karşılaşma hakkında arama motorlarında Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS hazırlık maçı kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - İstanbulspor maçı 24 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Maç Smart Spor'da naklen canlı yayınlanacak.

BURUK'TAN HAZIR OLMAYAN İSİMLERE ŞANS

Teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası futbolculara 3 gün izin verdi. Salı akşamı Florya'da yeniden toplanacak sarı-kırmızılılar boş durmayacak ve hafta sonu İstanbulspor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Buruk bu karşılaşmada İcardi, Mata, Midtsjö gibi henüz hazır olmayan isimlere şans verecek ve açıklarını kapatmaya çalışacak.

"MİLLİ ARAYI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli maç arası ve sonrasında bay geçecekleri haftanın hızlarını kesebileceğini ancak yeni katılan oyuncuların adaptasyonu ile fiziksel eksiğini kapatması açısından iyi olacağını söyledi.

Ligde son 3 maçlarını kazandıklarını aktaran Buruk, "Milli ara hızımızı kesebilir. Bu haftaki oyunda da yenilenmeye ihtiyacımız olduğunu gördük. Milli takıma gidecek oyuncular var. Icardi ve Mata gibi hazır gelmeyen oyuncular açısından faydalı bir ara olacak. Önümüzdeki hafta bir hazırlık maçı yapacağız. Onların takımı yakalaması için önemli. Milli arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yeni katılan oyunculardan dolayı bizim için kötü bir ara olmayacak." şeklinde görüş belirtti.

DİĞER
Sitare Akbaş'tan ayrılan Murat Dalkılıç yeni bir aşka yelken açmıştı! Sitare Akbaş sessizliğini bozdu!
Feci kaza kamerada! Tramvayın altında metrelerce sürüklendi
Joao Pedro: F.Bahçe'den teklif geldiği zaman...
G.Saraylılara Ferdi sorusu! "Kabul edilir miydi?"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbu devleri 16'lık yeteneği istiyor!
G.Saray - İstanbulspor maçı bugün!
KPSS A grubu atanmak için kaç net gerekir?
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? | KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
KPSS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Ertelenen KPSS puanları ne zaman açıklanır? Sonuçlar ne zaman belli olacak?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yıldıza canlı yayında arı soktu! | İZLE F.Bahçeli yıldıza canlı yayında arı soktu! | İZLE 13:16
İstanbu devleri 16'lık yeteneği istiyor! İstanbu devleri 16'lık yeteneği istiyor! 13:13
Kıbrıs Rum Kesimi - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kıbrıs Rum Kesimi - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:52
Sırbistan - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sırbistan - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:46
İsrail - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İsrail - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:41
İskoçya - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İskoçya - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:26
Daha Eski
İspanya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İspanya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:19
Çek Cumhuriyeti - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Çek Cumhuriyeti - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:13
Kuzey İrlanda - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kuzey İrlanda - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:06
Joao Pedro: F.Bahçe'den teklif geldiği zaman... Joao Pedro: F.Bahçe'den teklif geldiği zaman... 12:04
O görüntüler ortaya çıktı! Messi'den tokat... O görüntüler ortaya çıktı! Messi'den tokat... 11:46
Fırtına'da flaş ayrılık! O isim yolcu... Fırtına'da flaş ayrılık! O isim yolcu... 11:37