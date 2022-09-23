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Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois: Şampiyonluk için...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Lyon'dan kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Leo Dubois, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu yaptığı konuşmada, "Şampiyonluk için rekabete ihtiyaç var." ifadesini kullandı. İşte Dubois'in o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 10:52 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 11:12
Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois: Şampiyonluk için...

Galatasaray'ın Fransız savunmacısı Leo Dubois, canlı yayında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Dubois'in açıklamalarından önemli notlar;

"Rekabet olması benim açımdan mutluluk verici. Şampiyonluk için rekabete ihtiyaç var. Şu anda sol tarafta oynuyorum. Daha önceki takımlarda da iki bölgede de oynadım. Benim için hangi tarafta oynadığım çok da önemli değil. Hangi bölgede bana görev verilirse o tarafta oynarım."

"Geldiğim takımda büyük oyuncular vardı. Bu da belli bir rekabeti yarattı takım içinde. Hedefimiz, şampiyonluk yolunda büyük oyuncularla oynamaktı. Antrenmanlarda da iyi şekilde çalışıyoruz. Biraz zamana da ihtiyacımız var."

"Sacha genç ve kaliteli bir oyuncu. Milli takıma seçilebilir, onun seçilmesini de çok isterim. Takdir edersiniz ki o seçimi ben yapmıyorum. Ben buraya şampiyonluk yaşamaya geldim. Önümüze bir dünya kupası var, orada Fransa Milli Takım forması ile mücadele etmeyi çok isterim."

"İstatistik futbolda yeri olan bir kavram. Daha önce elde ettiğim istatistiklerden daha fazlasını elde etmek isterim. Gol katkısı yapmak isterim. Galatasaray'a bir proje için geldim, şu an bu proje devam ediyorum. Buraya oynamaya ve şampiyonluklar kazanmaya geldim."

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