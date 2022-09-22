Haberler Galatasaray Galatasaray'ın transferleri Icardi, Mata, Torreira ve Mertens'e dair detaylar ortaya çıktı! Erden Timur...

Galatasaray'ın transferleri Icardi, Mata, Torreira ve Mertens'e dair detaylar ortaya çıktı! Erden Timur...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, yaz transfer sezonunun bitimine kısa bir süre kala bombaları birer birer patlatırken, Icardi, Torreira, Mata, Sergio Oliveira gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katmıştı. Galatasaray'ın bu transferleri yaparken, hangi detaylara önem verdiği ortaya çıktı. Erden Timur ve ekibinin, her futbolcu için yaptığı o özel dosyalar da belli oldu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 10:07
Galatasaray'ın transferleri Icardi, Mata, Torreira ve Mertens'e dair detaylar ortaya çıktı! Erden Timur...

Bu sezon 13 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın transferde nasıl ince eleyip sık dokuduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın transferleri Icardi, Mata, Torreira ve Mertens'e dair detaylar ortaya çıktı! Erden Timur...

Süreci yöneten Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, transfer edilen 13 oyuncu için de özel raporlar aldı.

Galatasaray'ın transferleri Icardi, Mata, Torreira ve Mertens'e dair detaylar ortaya çıktı! Erden Timur...

Avrupalı scoutlarla temasa geçen sarı-kırmızılı yetkililer her oyuncu için detaylı araştırma yaptı.

Galatasaray'ın transferleri Icardi, Mata, Torreira ve Mertens'e dair detaylar ortaya çıktı! Erden Timur...

Galatasaray, her yeni oyuncu için ortalama 15 sayfa karakter analizinde bulundu.

Galatasaray'ın transferleri Icardi, Mata, Torreira ve Mertens'e dair detaylar ortaya çıktı! Erden Timur...

Öte yandan, takım arkadaşlarıyla ilişkisi de raporlara eklendi.

Galatasaray'ın transferleri Icardi, Mata, Torreira ve Mertens'e dair detaylar ortaya çıktı! Erden Timur...

Timur ve ekibi, aile yaşantısı ve antrenman performansı gibi bilinmeyen detayları içeren özel bilgiler edindi.

Galatasaray'ın transferleri Icardi, Mata, Torreira ve Mertens'e dair detaylar ortaya çıktı! Erden Timur...

Sabah'ın haberine göre, transferlerin hepsi bu raporlar çerçevesinde değerlendirildi.

Galatasaray'ın transferleri Icardi, Mata, Torreira ve Mertens'e dair detaylar ortaya çıktı! Erden Timur...

DÜNYA YILDIZI MATA SORUN ETMEDİ!
Başta Sergio Oliveira ve Mertens olmak üzere yeni gelen oyuncular çabuk sürede uyum sağladı.

Galatasaray'ın transferleri Icardi, Mata, Torreira ve Mertens'e dair detaylar ortaya çıktı! Erden Timur...

4. haftadaki Trabzonspor maçında tartışmalı penaltı pozisyonunun kahramanı olan Lucas Torreira, bizzat kulüp yetkililerine televizyon açısının yanıltıcı olduğunu söyledi ve sosyal medya üzerinden resmi hesaplarla yapılacak penaltı isyanının önüne geçti.

Galatasaray'ın transferleri Icardi, Mata, Torreira ve Mertens'e dair detaylar ortaya çıktı! Erden Timur...

Torreira için gelen raporda dürüstlük ifadesinin boşuna yazılmadığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın transferleri Icardi, Mata, Torreira ve Mertens'e dair detaylar ortaya çıktı! Erden Timur...

Son transfer Mata da iki haftadır kadroya alınmamasına rağmen sorun çıkarmadı ve teknik heyetin kararını saygıyla karşıladı.

Galatasaray'ın transferleri Icardi, Mata, Torreira ve Mertens'e dair detaylar ortaya çıktı! Erden Timur...

TUCHEL'i GÖLGEDE BIRAKTI!
Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı transferlerle dünya basınında adından söz ettirdi. Galatasaray'ın transferleriyle ilgili üretilen olumlu içerikler, olumsuz haberlere yüzde 98 üstünlük sağladı.

Galatasaray'ın transferleri Icardi, Mata, Torreira ve Mertens'e dair detaylar ortaya çıktı! Erden Timur...

1-13 Eylül tarihlerinde Aslan'ın kadrosuna kattığı futbolculara yönelik yurt dışı kaynaklı; yazılı, görsel ve dijital medyada 57 bin 598 içerik paylaşımı yapıldı.

Galatasaray'ın transferleri Icardi, Mata, Torreira ve Mertens'e dair detaylar ortaya çıktı! Erden Timur...

Thomas Tuchel'in Chelsea'den ayrılışı, Cimbom'un transferinin gölgesinde kaldı.

Galatasaray'ın transferleri Icardi, Mata, Torreira ve Mertens'e dair detaylar ortaya çıktı! Erden Timur...

Le Figaro, bu konuya vurgu yaparak İcardi ve Mata gibi isimlerle adeta transfer şovu yapan Galatasaray'ın gündemi eline geçirdiğini ifade etti.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin kasasını genç yıldızı dolduracak! Dünya devi sürpriz teklifle kapıda…
AYM'den emsal KYK kararı! Öğrencileri sevindirecek gelişme! Peşin ödeme iptal...
İşte Süper Lig'in en pahalı takımı!
F.Bahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ManU'nun yıldızı Cimbom'a geliyor!
G.Saray'da sol bek operasyonu! Mourinho kadroda düşünmüyor
PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ EVLERİ BORÇ BİTMEDEN SATILABİLECEK Mİ?
ZONGULDAK HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Zonguldak TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Luan Peres'ten haber var! Derbide oynayacak mı? Luan Peres'ten haber var! Derbide oynayacak mı? 10:36
Transferlerin detayları ortaya çıktı! Meğer Erden Timur... Transferlerin detayları ortaya çıktı! Meğer Erden Timur... 10:07
Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? Türkiye - Lüksemburg maçı saat kaçta? 09:51
O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil... O kulübün başkanından flaş sözler! Mesut Özil... 09:29
İşte Süper Lig'in en pahalı takımı! İşte Süper Lig'in en pahalı takımı! 09:09
F.Bahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım" F.Bahçeli yıldızdan flaş açıklama! "Oynayamadığım için şaşkınım" 08:10
Daha Eski
Ismael'e şok sözler! "Acemi ve öz güvensiz" Ismael'e şok sözler! "Acemi ve öz güvensiz" 07:03
İskoçya farklı kazandı! İskoçya farklı kazandı! 00:36
İskoçya farklı kazandı! İskoçya farklı kazandı! 00:36
Pınar Karşıyaka Litvanyalı kısa forveti kadrosuna kattı Pınar Karşıyaka Litvanyalı kısa forveti kadrosuna kattı 00:21
Ümit Milliler'de Ahmetcan şoku! Ümit Milliler'de Ahmetcan şoku! 23:20
Michy Batshuayi: Kandırıldım Michy Batshuayi: Kandırıldım 23:19