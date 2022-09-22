Avrupa'nın kralı oldu

Sarı-kırmızılılar 13. bitirdikleri kötü sezonun ardından güçlü bir sıçramaya ihtiyaç duyuyordu. Ancak kadrosu yeterli değildi, takımın başında da kimsenin beğenmediği Domenec Torrent vardı. Dursun Özbek, Erden Timur ortaklığı ile Eşref Hamamcıoğlu ile yarıştığı seçimi kazandı. Ardından 'transfer sihirbazı' Erden Timur ipleri eline aldı. Galatasaray'ın vasat bulunan kadrosunu, çok değil akıllı para harcayarak süper yıldızlarla donattı. Taraftar yeniden o heyecana kavuştu ve stadı doldurdu. Kulübün üstündeki kara bulutlar dağıldı, 'sarı' güneşin ısıttığı 'kırmızı' güller yeniden açtı.

DRİES MERTENS ŞAŞKINLIĞI

Cimbom'un sezon başı şaşırtan transferlerinden biri de Dries Mertens oldu. 2017 yılında Ballon D'Or adayı olan Belçikalı yıldız, Juventus'tan gelen teklifi hem Napoli'ye sadakati hem de Galatasaray'ın projesine inandığı içşn reddetti. Mertens transferi de çok konuşuldu.



İCARDİ FARK ATTI

Cimbom bu transfer döneminde Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Lucas Torreira, Juan Mata gibi ünlü oyuncuları renklerine bağlasa da Mauro İcardi ismi sadece Türkiye'de değil, dünyada da futbolseverlerin dilinden düşmedi. Aslan'ın transferleriyle ilgili 60 bine yakın dış kaynaklı içerik üretildi. Arjantinli forvet bunların yüzde 30'unu kapladı. Cimbom'u tercihi kadar, kontratı da çok konuşuldu. Erdem Timur'un pazarlık gücü sayesinde İcardi için Galatasaray'ın kasasından sadece 750 bin euro çıkacak. Ücretinin büyük bölümünü ise Fransız temsilcisi ödeyecek.



RASHİCA'YI KİRALADI

Galatasaray'ın Ada gündemini çalkalayan transferlerinden biri de Milot Rashica oldu. Premier Lig takımlarına gitmesi beklenen Kosovalı futbolcu, Cimbom'a 1 yıllık kiralık olarak geldi. Sarı-kırmızılılar tapusunu istiyor.



G.SARAY CAZİBE MERKEZİ

Daily Mail de Aslan'ın görkemli transferlerine kayıtsız kalamadı. İngiliz gazetesi, Ada'dan transfer edilen Juan Mata, Milot Rashica gibi isimleri öne çıkardığı haberinde "Dries Mertens, Haris Seferovic, Mauro İcardi... Galatasaray bir cazibe merkezi oldu. Avrupa'da çok konuşulan herkesin bir seferde sayabileceği bir kadro oluşturdular" ifadelerini kullandı.



TUCHEL'İ GÖLGEDE BIRAKTI

Avrupa'da sezon başının flaş gelişmelerinden biri Chelsea'nin Thomas Tuchel'i kovmasıydı. Ancak bu haber Galatasaray'ın transfer furyasıyla aynı döneme denk geldiği için ilk sıraya oturmadı. Le Figaro "Galatasaray, İcardi, Mata gibi yıldızları alarak gündemi eline geçirdi" yazdı. Ara transfer döneminde de Van Aanholt'un yerine bir sol bek kadroya katılacak.

BURUK TOPARLADI

Cimbom'da son sezonlar sıkıntılı geçmişti. Domenec Torrent'in yerine Okan Buruk'un koltuğa oturmasıyla birlikte camia kenetlendi. Başakşehir ile şampiyonluk, Akhisar ile kupayı kazanan 48 yaşındaki hoca, Süper Lig'de ilk 7 hafta itibarıyla geçer not da aldı.