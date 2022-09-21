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GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil"

Spor Toto Süper Lig'de 7. haftalar tamamlandı ve milli maçlar nedeniyle araya girildi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 21 puanın 16'sını hanesine yazdırabilirken, 5 maçlık bir yenilmezlik serisi oluşturdu ve ligde Adana Demirspor'un ardından 2. sırayı aldı. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Serkan Korkmaz, köşesinde G.Saray'ın performansını değerlendirdi. Korkmaz ayrıca teknik direktör Okan Buruk'a ilk 11 için flaş bir öneride bulundu. İşte o yazı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 07:42
GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil"

BERKAN SOLA - Serkan Korkmaz

Geçen sezon bu zamanlar Galatasaray için en karamsar tablolardan birini çizen kişilerden biriydim.

GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil"

Bugünse, potansiyelini tam anlamıyla sahaya yansıtamayan Galatasaray'ın, liderle aynı puanla milli araya girdiği şu günlerde, karamsarlıktan hayli uzaktayım.

GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil"

Sarı-kırmızılıları, zorlu Adana Demir deplasmanına dair umutlandırmak değil niyetim. O maçta puan da kaybedilebilir, puanlar da...

GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil"

Milli ara sonrası daha derli toplu bir Galatasaray beklesem de Demirspor'a puan kaybetmek bu lig standartlarında normal görülmesi gereken bir durum.

GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil"

Sol stoperdeki isim Abdülkerim olmalı bence... Keza Abdülkerim'in çok iyi geçen bir sezonunu hep beraber izledik ve takdir ettik. Icardi de muhtemelen ilk 11'de çıkması beklenenlerden...

GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil"

Mata, rotasyonda yer bulacak duruma gelmiş olsa da büyük olasılıkla yedek soyunacak.

GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil"

Mertens'i kanatta ya da rakip kaleye daha yakın konuşlanırken izleyecek miyiz; meraktayım.

GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil"

Sol bekte Aanholt yerine Dubois hamlesi her ne kadar bana doğru geliyorsa da ortada bir açmaz var. Çünkü en zorlu soru "İlk 11'de çıkacak üç Türk kim?'' olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil"

Favoriler; Kerem, Yunus ve Emin. Mevcut formuyla Muslera kesilemez.

GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil"

Kazımcan tercih edilirse (hayli küçük ihtimal) işte o zaman; Torreira, Midtsjö ve önlerinde Oliveira şeklinde bir orta saha ve kanatların birinde Mertens'i görebiliriz.

GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil"

Aksi halde Belçikalı'nın yedek soyunmasını engelleyecek tek olasılık Berkan kalıyor. Bu ismin ne vereceğiyse tam bir soru işareti.

GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil"

Tersten gidelim; Muslera, Boey, Nelsson, Torreira, Oliveira, Mertens, İcardi Adana'da sahada olmalı...

GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil"

Üç Türk oynatma zorunluluğu uyarınca kalan son formanın verilmesini beklediğim yabancı oyuncu; Midtsjö...

GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil"

Bakalım Okan Buruk stoper ve bir kanattan geriye kalan o son Türk oyuncu tercihini kimden yana kullanacak.

GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil"

Düşününce; Berkan'ın sol bekte oynaması o kadar da uçuk bir fikir değil sanki...

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