Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması: Çok iyi biliyorduk

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, yabancı statüsünde forma giyen Yusuf Demir'le ilgili flaş ifadeler kullandı.

Özbek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray'ın bir hedefi var, spor dallarında en çok kupa kazanan kulüp olma isteğini içimde bulunduruyorum. Amatör branşlarımıza yapılacak sponsorlara önem veriyorum.

Galatasaray, dünyadaki her yerde bilinen bir marka. Diğer ülkelerde Türkiye denince akla Galatasaray gelir. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız memnunuz. Daha da önemlisi taraftar memnun, Galatasaray'ı sevenler memnun. Biz bir spor kulübüyüz. 500 yıllık bir eğitim kurumundan geliyoruz.

Seçildikten sonra büyük emek verdik. Büyük bir çalışma var. 2 aylık mesaiyi 4 aya çıkardık. Sabahlara kadar yapılan çalışmalar, oyuncu izlemeleri... Çok iyi takım kurduk. Daha da iyi sonuçlar alacağız. Mayıslar Galatasaray'ındır.

"HAKEMLERDEN BÜYÜK SIKINTILAR ÇEKTİK"

Hakem performanslarını değerlendirmek artık sıradan hale geldi. Her hafta sonu yapılıyor. Hep bir problem var. Dün gazeteyi açtım, hep hakemler konuşuluyor. İlk 4-5 maçımızda biz de büyük sıkıntılar çektik. Özellikle Konyaspor maçında.

Yunus gibi oyuncuların maaşları değerlendirdiğimiz bir konu. Zamanı geldiğinde sizlere açıklarız.

"YUSUF DEMİR BİZİM EVLADIMIZ"

Yusuf Demir, bizim evladımız. Genç yaşta Avrupa futbolunun dikkatini çekmiş ve Barcelona'nın oyuncusu olmuş. Yusuf Demir'in Galatasaray'da olması bizim için mutluluk kaynağı. Son derece memnunuz.

Yazılan çizilenlere bakıyoruz. Yusuf Demir, Türk statüsünde oynayamazmış. Yahu biz zaten bunu biliyorduk, bunu dün öğrenmedik. Yusuf Demir, Avusturya'da oynadığı için milli takımda da oynayamazmış. Bunu da çok iyi biliyorduk.

Başka bir milli takımda 4 defa oynayan futbolcu, FIFA kuralları gereği ait olduğu ülkenin milli takımda oynayamaz. Buraya kadar tamam. Biz zaten söylediklerimizi bu manada söylemedik.

Geçtiğimiz maç rakip takımda iki Türk oyuncu görünüyordu. Bir yanlışlık olduğunu düşündük ancak bir yabancı bir oyuncuları Türk statüsünde oynuyormuş. Türkçe konuşamayan oyuncular Türk statüsünde oynuyor. Bunlar dururken, Yusuf'un Türk olarak oynayamaması üzücü."

"YUSUF'U TÜRK MİLLİ TAKIMI'NA KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Yusuf Demir, bizim evladımız. Bizim vatandaşımız. Ona gereken ihtimamı, değeri göstermeliyiz. Yusuf Demir'i Türk futboluna, Türk Milli Takımı'na kazandırmak için gereken çalışmaya başladık, yapıyoruz."