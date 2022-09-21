Dursun Özbek'ten Yusuf Demir tepkisi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı için düzenlenen sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yusuf Demir'in durumuna değinen başkan Özbek, "Yusuf Demir, Süper Lig'de Türk statüsünde oynayamazmış. Biz zaten bu transferi yaparken durumun farkındaydık. Türkçe konuşamayan oyuncular Türk statüsünde oynuyor. Bunlar dururken, Yusuf'un Türk olarak oynayamaması üzücü." ifadelerini kullandı. İşte Dursun Özbek'in açıklamalarının tamamı...