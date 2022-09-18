G.Saray yükseliyor

Bu sezon flaş transferleri yle adından söz ettiren Galatasaray sahada da parlamaya başladı. Geçen sezonu 13. sırada kapatan ve büyük hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde 26 milyon euro harcayarak İcardi, Mata, Torreira, Oliveira gibi birbirinden değerli isimleri kadrosuna kattı. Takımı da Okan Buruk'a emanet eden Cimbom, sahada özlediği sonuçlara ulaşmaya başladı. Cimbom son olarak gol yemeden, namağlup lider durumda bulunan Konyaspor'u taraftarı önünde mağlup etti. Rakibi karşısında ilk dakikada Oliveira'nın golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, 15. dakikada Endri Çekici'yi engelleyemedi. İlk yarı 1-1 tamamlanırken ikinci devre tam bir sinir harbine sahne oldu.

GEREKEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Rakibinin daha çok defansta kaldığı ikinci yarıda aradığı golü 81. dakikada Francisco Calvo'nun kendi kalesine atmasıyla bulan G.Saray sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sonuç 3 maçından galibiyetle ayrılırken 7 hafta sonunda 16 puana ulaştı ve son 5 sezonun en iyi performansını ortaya koydu. Bu durum daha önce temkinli açıklamalar yapan Okan Buruk'un da hedef büyütmesini sağladı. Şampiyonluk için her şeyi yapacaklarını ifade eden genç hoca, "Galatasaray, Türkiye'nin en çok şampiyon olan ve en çok yıldızı olan takımıdır. Şampiyonluk istiyoruz çünkü bizim genlerimizde var" diye konuştu.

GÜVEN AŞILADI

Okan Buruk, Konyaspor karşısında zor maçı kulübede sakin kalarak takımına kazandırdı. 1-1 biten ilk yarının ardından soyunma odasında oyuncularına kısa bir konuşma yapan Buruk, "Taraftar arkamızda, rahat olun biz bu maçı çevireceğiz" diyerek taktiğini anlattı. Yusuf Demir, İcardi ve Leo Dubois hamleleriyle de takımının vites yükseltmesini sağladı ve 90 dakika sonunda Nef Stadı'nı sevince boğan galibiyetin mimarı oldu.

İCARDİ'DEN SEVGİLERLE

Oyuna girer girmez Calvo'nun kendi kalesine attığı golde baskıyı yapan Mauro İcardi, Konyaspor'un kalecisi Sehic'in de kırmızı kartla oyundan atılmasını sağladı. Gol atamasa da asist yapamasa da ilk maçında Konyaspor karşısında dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Arjantinli golcü gelecek için olumlu sinyaller verdi.