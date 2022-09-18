Haberler Galatasaray G.Saray yükseliyor

G.Saray yükseliyor

6 haftadır gol yemeyen, namağlup Konyaspor’u yenmeyi başaran sarı-kırmızılılar 16 puana ulaştı ve Okan Buruk’la son 5 sezonun en iyi performansına imza attı. Hedef büyüten genç teknik adam, “Şampiyonluk istiyoruz çünkü bizim genlerimizde var” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 06:50
G.Saray yükseliyor

Bu sezon flaş transferleri yle adından söz ettiren Galatasaray sahada da parlamaya başladı. Geçen sezonu 13. sırada kapatan ve büyük hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde 26 milyon euro harcayarak İcardi, Mata, Torreira, Oliveira gibi birbirinden değerli isimleri kadrosuna kattı. Takımı da Okan Buruk'a emanet eden Cimbom, sahada özlediği sonuçlara ulaşmaya başladı. Cimbom son olarak gol yemeden, namağlup lider durumda bulunan Konyaspor'u taraftarı önünde mağlup etti. Rakibi karşısında ilk dakikada Oliveira'nın golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, 15. dakikada Endri Çekici'yi engelleyemedi. İlk yarı 1-1 tamamlanırken ikinci devre tam bir sinir harbine sahne oldu.

GEREKEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Rakibinin daha çok defansta kaldığı ikinci yarıda aradığı golü 81. dakikada Francisco Calvo'nun kendi kalesine atmasıyla bulan G.Saray sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sonuç 3 maçından galibiyetle ayrılırken 7 hafta sonunda 16 puana ulaştı ve son 5 sezonun en iyi performansını ortaya koydu. Bu durum daha önce temkinli açıklamalar yapan Okan Buruk'un da hedef büyütmesini sağladı. Şampiyonluk için her şeyi yapacaklarını ifade eden genç hoca, "Galatasaray, Türkiye'nin en çok şampiyon olan ve en çok yıldızı olan takımıdır. Şampiyonluk istiyoruz çünkü bizim genlerimizde var" diye konuştu.

GÜVEN AŞILADI

Okan Buruk, Konyaspor karşısında zor maçı kulübede sakin kalarak takımına kazandırdı. 1-1 biten ilk yarının ardından soyunma odasında oyuncularına kısa bir konuşma yapan Buruk, "Taraftar arkamızda, rahat olun biz bu maçı çevireceğiz" diyerek taktiğini anlattı. Yusuf Demir, İcardi ve Leo Dubois hamleleriyle de takımının vites yükseltmesini sağladı ve 90 dakika sonunda Nef Stadı'nı sevince boğan galibiyetin mimarı oldu.

İCARDİ'DEN SEVGİLERLE

Oyuna girer girmez Calvo'nun kendi kalesine attığı golde baskıyı yapan Mauro İcardi, Konyaspor'un kalecisi Sehic'in de kırmızı kartla oyundan atılmasını sağladı. Gol atamasa da asist yapamasa da ilk maçında Konyaspor karşısında dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Arjantinli golcü gelecek için olumlu sinyaller verdi.

DİĞER
20 yaşındaki Türk golcü Arda Çınkır, Filipinler Ligi'ni sallıyor! Bir devrede 4 gol attı
İstanbul'da taksiciye falçatalı saldırı! Boğazı kesildi kanlar içinde kaldı
Çakar'dan flaş Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk Terim'i solladı! İşte o istatistik
Arayı boş geçmeyecek
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 18 Eylül 2022 Döviz Kuru
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (17 Eylül 2022)
KPSS NE ZAMAN? | Ertelenen KPSS hangi gün, saat kaçta? - 2022 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Alan Bilgisi tarihleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk Terim'i solladı! İşte o istatistik Buruk Terim'i solladı! İşte o istatistik 07:38
Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Bir takım bulup gitmeli" Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Bir takım bulup gitmeli" 06:58
Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi? Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi? 00:25
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok! Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok! 23:33
Murray: Bu oyun kimseyi memnun etmez Murray: Bu oyun kimseyi memnun etmez 23:33
Cimbom huzur buldu! 100 günde kökten değişim Cimbom huzur buldu! 100 günde kökten değişim 23:32
Daha Eski
Beşiktaş'a İstanbul çelmesi! Beşiktaş'a İstanbul çelmesi! 23:32
Yeni lider A. Demirspor! İşte güncel puan durumu Yeni lider A. Demirspor! İşte güncel puan durumu 23:32
Paşa Ümraniye karşısında galip! Paşa Ümraniye karşısında galip! 23:31
Jesus'un prensi İsmail için A Milli Takım şoku! Jesus'un prensi İsmail için A Milli Takım şoku! 23:31
G.Saray'da isyan çıktı! Okan Buruk ile görüşme... G.Saray'da isyan çıktı! Okan Buruk ile görüşme... 23:31
F.Bahçe'nin eski yıldızı 3. Lige transfer oldu F.Bahçe'nin eski yıldızı 3. Lige transfer oldu 23:31