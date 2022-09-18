Haberler Galatasaray Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yoluna emin adımlarla ilerlerken, son olarak NEF Stadı'nda Konyaspor gibi ligin güçlü ekibini 2-1 ile geçmişti. Galatasaray, yepyeni kurulan kadrosuna karşın galibiyet puanlarını hanesine yazdırırken, Okan Buruk'a dair önemli bir detay ortaya çıktı. Daha önce Başakşehir ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un, turuncu-lacivertlilerde olduğu gibi bir istatistik yakaladığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 09:44
Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

Haftaya lider giren Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, maç fazlası ile de olsa tam 58 hafta sonra Süper Lig'de ilk sıraya yükseldi.

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

Okan Buruk yönetiminde 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Aslan'da 7 haftalık performans ilginç istatistikleri ortaya çıkardı.

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

1- OKAN BURUK'UN TAKIMLARI SON DAKİKALARDA DARBEYİ VURUYOR
Galatasaray, bu sezon elde ettiği 5 galibiyetin 4'üne 80. dakikadan sonra gelen gollerle ulaştı.

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

Antalya'da Gomis 90'da, Ümraniye maçında yine Gomis 86'da gol atarken, Gaziantep karşılaşmasında Kitsiou'nun kendi kalesine attığı gol 90'da geldi.

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

Son olarak Konya maçında Calvo topu kendi ağlarına gönderdiğinde dakikalar 82'yi gösteriyordu.

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

Okan Buruk'un 2019-20'deki şampiyon Başakşehir'i de en çok golü 76-90 arasında (18) bulmuştu.

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

2- DEPLASMAN MAÇLARI ARTIK ASLAN İÇİN KÂBUS DEĞİL
Geçtiğimiz sezonlarda dış sahalarda istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Okan Buruk döneminde bu tabloyu da değiştirdi.

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

Sarı kırmızılı takım ilk 7 haftada çıktığı 4 deplasman maçında hiç kaybetmeyip 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile 10 puan topladı.

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

Galatasaray; Antalyaspor, Ümraniye ve Kasımpaşa'yı yenerken zorlu Trabzon deplasmanından 1 puanla döndü.

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

Sarı kırmızılı ekibin bu sezon tek yenilgisi iç sahada 2. haftada Giresunspor karşısında geldi.

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

3- SAHADA DİKKAT ÇEKEN ÜÇLÜ: TORREIRA, BOEY VE GOMIS
Hürriyet'in derlediği habere göre, Galatasaray'da geride kalan 7 haftaya, kurtarışları ile önemli işlere imza atan kaleci Muslera dışında 3 isim damga vurdu.

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

Torriera, Boey ve Gomis imza attıkları istatistikler ve katkıları ile teknik heyetin en çok takdir ettiği üç isim oldu.

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

Torreira Konya karşısında neredeyse 2 kişilik oynayıp maçta 12 kilometre kat etti ve bu alanda maçın lideri oldu.

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

Gomis attığı 4 golle ilk haftalara damga vurdu.

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

Boey ise sağ bekte Dubois'e forma şansı vermeyip Konya maçında yine alkış aldı.

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

Buruk, Dubois'i Konya maçında sol bek oynattı.

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

ICARDI VE MATA TAKIMA MONTE EDİLECEK
G.Saray 16 Ekim'e kadar sadece bir lig maçına çıkacak.

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

Sarı kırmızılı ekip Milli Takım arasının ardından Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacak, ardından 9. haftayı 'bay' geçecek.

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

Okan Buruk, bu süre zarfında Icardi ve Mata'ya yapılacak yüklemelerle iki yıldızını da takıma monte edecek.

Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Okan Buruk'tan dikkat çeken detay! 'Şampiyon' gibi...

Yepyeni kurulan Galatasaray takımının da fiziksel açıdan daha iyi noktaya gelmesi, birbirini de tanıması ile daha kaliteli oyun hedefleniyor.

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