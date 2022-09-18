GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan maç kazandıran konuşma! İşte galibiyetin perde arkası

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 16'ya çıkardı.
Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 16'ya çıkardı.
2-1'lik Konyaspor galibiyetine rağmen sergilenen futboldan mutlu olmayan ve karşılaşma sonrası bu düşüncesini açık açık dile getiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zor maçı kulübede sakin kalarak takımına kazandırdı.
100 GÜNDE KÖKTEN DEĞİŞİM YAŞANDI
Galatasaray 100 günde kökten bir değişim yaşadı. Geçen sezon boyunca kriz ve kaosun eksik olmadığı sarı-kırmızılı kulüp, yeni başkanı Dursun Özbek'le huzura kavuştu ve yeni hocası Okan Buruk önderliğinde taraftarıyla bütünleşti.
Hedefini şampiyonluk ve gelecek sezon yeniden Avrupa'da boy göstermek olarak belirleyen Galatasaray'ın geçirdiği dönüşümün detayları şöyle:
KÜSKÜN BAŞKAN POLAT BİLE DÖNDÜ
Seçim sürecinde projeleri kadar birlik-beraberlik vurgusuna önem yapan Özbek, camiada özlenen barışı sağladı.
Küskün eski başkan Adnan Polat, 11 yıl sonra Florya'yı ziyaret edip Aslantepe'ye maç izlemeye geldi.
ASLANTEPE ARTIK KAPALI GİŞE
1- Yönetim verdiği sözleri tuttu. Galatasaray Adası 33 günde üyelerin hizmetine sokuldu. Kemerburgaz için somut adım atıldı, Mecidiyeköy'deki bina 1 milyar TL gelir getirecek projeye dönüştürüldü.
2-Yıldızlarla dolu bir kadro kurulunca taraftar da gerekeni yaptı ve tam 44 bin adet kombine satıldı. Nef Stadyumu artık her maç kapalı gişe.
3- Fatih Terim sonrası Torrent'i kabullenmeyen taraftarlar, Okan Buruk ismi altında birleşti. Buruk da galibiyetler geldikçe kredisini artırdı.
TRANSFERLER UYUM SAĞLADI
4- Yeni transferler takıma uyum sağladıkça başarılı sonuçlar gelmeye başladı. İlk 7 hafta dikkate alındığında Galatasaray topladığı 16 puanla son 5 senenin en iyi performansını gösterdi.
5- Sarı-kırmızılı takım puan cetvelinde tam 71 hafta sonra bir günlüğüne lider olurken, 16 puan ve averajla ise zirveyi paylaştı.
SEVENLER BULUŞTU
Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray taraftarının karşısına çıkan yeni transfer Mauro Icardi, 28 dakika görev yaptığı maçta 1 isabetli şut attı.
Konyaspor'da Calvo'nun topu kendi ağlarına gönderdiği pozisyonun içinde olan Arjantinli yıldız, mücadelenin ardından Galatasaray'ın başarısı için çok çalışacağı sözünü vererek, forma için sonuna kadar savaşacağını ifade etti.
Oliveira ve Çekici'nin karşılıklı golleriyle 1-1 biten ilk yarının ardından soyunma odasında oyuncularına kısa bir konuşma yapan 48 yaşındaki çalıştırıcının söyledikleri ortaya çıktı.
"PANİK YAPMADAN MAÇI ÇEVİRECEĞİZ"
Sabah'ın haberine göre; Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribün gücüne dikkat çeken ve bunu kullanmaları gerektiğini vurgulayan genç hoca, "Taraftar arkamızda, rahat olun. Panik yapmadan biz bu maçı çevireceğiz. Kalitemizi gösterip 3 puanı alan taraf olacağız" diyerek taktiğini anlattı.