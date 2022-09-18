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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan maç kazandıran konuşma! İşte galibiyetin perde arkası

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında arabam.com Konyaspor'u mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrılarak seri yakalayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un soyunma odası konuşması ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 13:43
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan maç kazandıran konuşma! İşte galibiyetin perde arkası

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 16'ya çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan maç kazandıran konuşma! İşte galibiyetin perde arkası

2-1'lik Konyaspor galibiyetine rağmen sergilenen futboldan mutlu olmayan ve karşılaşma sonrası bu düşüncesini açık açık dile getiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zor maçı kulübede sakin kalarak takımına kazandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan maç kazandıran konuşma! İşte galibiyetin perde arkası

100 GÜNDE KÖKTEN DEĞİŞİM YAŞANDI

Galatasaray 100 günde kökten bir değişim yaşadı. Geçen sezon boyunca kriz ve kaosun eksik olmadığı sarı-kırmızılı kulüp, yeni başkanı Dursun Özbek'le huzura kavuştu ve yeni hocası Okan Buruk önderliğinde taraftarıyla bütünleşti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan maç kazandıran konuşma! İşte galibiyetin perde arkası

Hedefini şampiyonluk ve gelecek sezon yeniden Avrupa'da boy göstermek olarak belirleyen Galatasaray'ın geçirdiği dönüşümün detayları şöyle:

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan maç kazandıran konuşma! İşte galibiyetin perde arkası

KÜSKÜN BAŞKAN POLAT BİLE DÖNDÜ

Seçim sürecinde projeleri kadar birlik-beraberlik vurgusuna önem yapan Özbek, camiada özlenen barışı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan maç kazandıran konuşma! İşte galibiyetin perde arkası

Küskün eski başkan Adnan Polat, 11 yıl sonra Florya'yı ziyaret edip Aslantepe'ye maç izlemeye geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan maç kazandıran konuşma! İşte galibiyetin perde arkası

ASLANTEPE ARTIK KAPALI GİŞE

1- Yönetim verdiği sözleri tuttu. Galatasaray Adası 33 günde üyelerin hizmetine sokuldu. Kemerburgaz için somut adım atıldı, Mecidiyeköy'deki bina 1 milyar TL gelir getirecek projeye dönüştürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan maç kazandıran konuşma! İşte galibiyetin perde arkası

2-Yıldızlarla dolu bir kadro kurulunca taraftar da gerekeni yaptı ve tam 44 bin adet kombine satıldı. Nef Stadyumu artık her maç kapalı gişe.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan maç kazandıran konuşma! İşte galibiyetin perde arkası

3- Fatih Terim sonrası Torrent'i kabullenmeyen taraftarlar, Okan Buruk ismi altında birleşti. Buruk da galibiyetler geldikçe kredisini artırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan maç kazandıran konuşma! İşte galibiyetin perde arkası

TRANSFERLER UYUM SAĞLADI

4- Yeni transferler takıma uyum sağladıkça başarılı sonuçlar gelmeye başladı. İlk 7 hafta dikkate alındığında Galatasaray topladığı 16 puanla son 5 senenin en iyi performansını gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan maç kazandıran konuşma! İşte galibiyetin perde arkası

5- Sarı-kırmızılı takım puan cetvelinde tam 71 hafta sonra bir günlüğüne lider olurken, 16 puan ve averajla ise zirveyi paylaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan maç kazandıran konuşma! İşte galibiyetin perde arkası

SEVENLER BULUŞTU

Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray taraftarının karşısına çıkan yeni transfer Mauro Icardi, 28 dakika görev yaptığı maçta 1 isabetli şut attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan maç kazandıran konuşma! İşte galibiyetin perde arkası

Konyaspor'da Calvo'nun topu kendi ağlarına gönderdiği pozisyonun içinde olan Arjantinli yıldız, mücadelenin ardından Galatasaray'ın başarısı için çok çalışacağı sözünü vererek, forma için sonuna kadar savaşacağını ifade etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan maç kazandıran konuşma! İşte galibiyetin perde arkası

Oliveira ve Çekici'nin karşılıklı golleriyle 1-1 biten ilk yarının ardından soyunma odasında oyuncularına kısa bir konuşma yapan 48 yaşındaki çalıştırıcının söyledikleri ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan maç kazandıran konuşma! İşte galibiyetin perde arkası

"PANİK YAPMADAN MAÇI ÇEVİRECEĞİZ"

Sabah'ın haberine göre; Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribün gücüne dikkat çeken ve bunu kullanmaları gerektiğini vurgulayan genç hoca, "Taraftar arkamızda, rahat olun. Panik yapmadan biz bu maçı çevireceğiz. Kalitemizi gösterip 3 puanı alan taraf olacağız" diyerek taktiğini anlattı.

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