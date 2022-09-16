Galatasaray Konyaspor maçında kırmızı kart çıktı! Büyük gerginlik...

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçın son anlarında büyük gerginlik yaşandı.

Konyaspor ceza sahasında konuk ekibin kalecisi Sehic ile Galatasaraylı Icardi arasında tartışma çıktı. Yaşanan itiş kakışın ardından maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, her iki ismi de sarı kartla cezalandırdı.

Konyasporlu Sehic, ikinci sarısını görüp takımını 10 kişi bıraktı.

KALEYE STOPER ADİL GEÇTİ!

Sehic'in kırmızı kart görmesinin ardından Konyaspor'da kaleye stoper Adil Demirbağ geçmek zorunda kaldı. 5 oyuncu değişikliği hakkından 4'ünü üç kere de kullanan Konyaspor'un kural gereği oyuncu değişiklik hakkı kalmadı. Bu nedenle asıl mevkisi stoper olan Adil, yaklaşık 10 dakika boyunca takımının kalesini korudu.

İşte o anlar: