Osame Sahraoui ne yapsa olmadı! Galatasaray için 'hastalık' bahanesi

Bu sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Galatasaray'dan transferde iddialı hamleler geldi.
Bu sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Galatasaray'dan transferde iddialı hamleler geldi.
Teknik direktör Okan Buruk'un listesine göre hareket eden yönetim, birçok takviyeyle kadrosunu güçlendirdi.
Cimbom özellikle transferin son günlerini oldukça hareketli geçirdi.
Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica ve Juan Mata bombalarıyla gövde gösterisi yapıldı.
Sarı-kırmızılılarda transfer döneminin diğer takviyeleri Lucas Torreira, Midtsjö, Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic ve Dries Mertens oldu.
Galatasaray'da gerçekleşen transferler olduğu gibi neticelendirilmeyen ve sonuca bağlanmayan görüşmeleri de oldu.
Yerli stoper takviyesinde Kaan Ayhan'ı gündemine alan ve oyuncuyla anlaşmaya varan yönetim, Sassuolo engeline takıldı.
İtalyan ekibiyle yapılan ilk görüşmelerde el sıkışıldı ancak son anda fiyat artırılması, Galatasaray'ın masadan kalkmasına neden oldu.
OSAMESAHRAOUI HAMLESİ SONUÇSUZ KALDI!
Galatasaray transferin son günlerinde 21 yaşındaki kanat oyuncusu Osame Sahraoui ile ilgilenmişti ancak oyuncunun kulübü Valerenga ikna edilemedi.
Sarı-kırmızılıların Valerenga'ya 3 milyon Euro teklif ettiği ancak Norveç Ligi ekibinin bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi.
Valerenga'nın, hem daha fazla para hem de daha iyi garantiler talep ettiği için Galatasaray'ın teklifini reddettiği belirtildi.
'HASTAYIM' DEDİ İDMANA ÇIKMADI!
Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakan Osame Sahraoui'nin çabaları sonuçsuz kaldı.
Fransız basınında yer alan haberlerde; Sahraoui, transferin son gününde hasta olduğunu iddia ederek antrenmana katılmadı.
Sarı-kırmızılılara transfer olmak için Oslo'da yer almadığı iddia edilen Sahraoui, kulüpler arası yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca takımında kaldı.
Her iki kanatta da forma giyebilen genç futbolcu, görev verilmesi durumunda on numara mevkisinde de oynayabiliyor.