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Osame Sahraoui ne yapsa olmadı! Galatasaray için 'hastalık' bahanesi

Son dakika spor haberi: Transferin en hızlı takımlarından olan Galatasaray'da son gün bombaları üst üste patladı. Birçok yıldızla kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılıların transfer operasyonunda flaş bir gerçek ortaya çıktı. 21 yaşındaki futbolcu Osame Sahraoui için girişimlerde bulunan Cimbom, temaslarından sonuç çıkaramadı. Genç oyuncunun Galatasaray'a transfer olmak için kulübü Valeranga'ya sürpriz bir hamlede bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 11:06
BURAK ŞENTÜRK
Osame Sahraoui ne yapsa olmadı! Galatasaray için 'hastalık' bahanesi

Bu sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Galatasaray'dan transferde iddialı hamleler geldi.

Osame Sahraoui ne yapsa olmadı! Galatasaray için 'hastalık' bahanesi

Teknik direktör Okan Buruk'un listesine göre hareket eden yönetim, birçok takviyeyle kadrosunu güçlendirdi.

Osame Sahraoui ne yapsa olmadı! Galatasaray için 'hastalık' bahanesi

Cimbom özellikle transferin son günlerini oldukça hareketli geçirdi.

Osame Sahraoui ne yapsa olmadı! Galatasaray için 'hastalık' bahanesi

Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica ve Juan Mata bombalarıyla gövde gösterisi yapıldı.

Osame Sahraoui ne yapsa olmadı! Galatasaray için 'hastalık' bahanesi

Sarı-kırmızılılarda transfer döneminin diğer takviyeleri Lucas Torreira, Midtsjö, Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Mathias Ross, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic ve Dries Mertens oldu.

Osame Sahraoui ne yapsa olmadı! Galatasaray için 'hastalık' bahanesi

Galatasaray'da gerçekleşen transferler olduğu gibi neticelendirilmeyen ve sonuca bağlanmayan görüşmeleri de oldu.

Osame Sahraoui ne yapsa olmadı! Galatasaray için 'hastalık' bahanesi

Yerli stoper takviyesinde Kaan Ayhan'ı gündemine alan ve oyuncuyla anlaşmaya varan yönetim, Sassuolo engeline takıldı.

Osame Sahraoui ne yapsa olmadı! Galatasaray için 'hastalık' bahanesi

İtalyan ekibiyle yapılan ilk görüşmelerde el sıkışıldı ancak son anda fiyat artırılması, Galatasaray'ın masadan kalkmasına neden oldu.

Osame Sahraoui ne yapsa olmadı! Galatasaray için 'hastalık' bahanesi

OSAMESAHRAOUI HAMLESİ SONUÇSUZ KALDI!
Galatasaray transferin son günlerinde 21 yaşındaki kanat oyuncusu Osame Sahraoui ile ilgilenmişti ancak oyuncunun kulübü Valerenga ikna edilemedi.

Osame Sahraoui ne yapsa olmadı! Galatasaray için 'hastalık' bahanesi

Sarı-kırmızılıların Valerenga'ya 3 milyon Euro teklif ettiği ancak Norveç Ligi ekibinin bu teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

Osame Sahraoui ne yapsa olmadı! Galatasaray için 'hastalık' bahanesi

Valerenga'nın, hem daha fazla para hem de daha iyi garantiler talep ettiği için Galatasaray'ın teklifini reddettiği belirtildi.

Osame Sahraoui ne yapsa olmadı! Galatasaray için 'hastalık' bahanesi

'HASTAYIM' DEDİ İDMANA ÇIKMADI!
Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakan Osame Sahraoui'nin çabaları sonuçsuz kaldı.

Osame Sahraoui ne yapsa olmadı! Galatasaray için 'hastalık' bahanesi

Fransız basınında yer alan haberlerde; Sahraoui, transferin son gününde hasta olduğunu iddia ederek antrenmana katılmadı.

Osame Sahraoui ne yapsa olmadı! Galatasaray için 'hastalık' bahanesi

Sarı-kırmızılılara transfer olmak için Oslo'da yer almadığı iddia edilen Sahraoui, kulüpler arası yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca takımında kaldı.

Osame Sahraoui ne yapsa olmadı! Galatasaray için 'hastalık' bahanesi

Her iki kanatta da forma giyebilen genç futbolcu, görev verilmesi durumunda on numara mevkisinde de oynayabiliyor.

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