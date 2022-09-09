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İspanyol basını Galatasaray'ın yeni yıldızlarına flaş sözler! 'Bomba transferler'

Galatasaray transfer haberi... Sarı kırmızılılar transfer döneminde adeta yıldız isimleri Türkiye'ye getirdi. Transfer komitesinin başında yer alan Erden Timur yaptığı transferlerle yaz transfer dönemine damga vurdu. İspanyol basını Mauro Icardi, Juan Mata ve Mertens transferi hakkında flaş sözler söyledi. İşte haberin detayı... (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 10:18 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 12:23
İspanyol basını Galatasaray'ın yeni yeni yıldızlarına flaş sözler! 'Bomba transferler'

İspanyol basını Galatasaray'ın yaz transfer sezonundaki isimlere flaş bir yorum yaptı.

İspanyol basını Galatasaray'ın yeni yeni yıldızlarına flaş sözler! 'Bomba transferler'

Mauro Icardi, Mertens ve Jaun Mata isimlerini kadrosuna katan sarı kırmızılılara İspanyol basını 'Bomba' transferler ifadesi kullandı.

İspanyol basını Galatasaray'ın yeni yeni yıldızlarına flaş sözler! 'Bomba transferler'

Ayrıca haberde Fernando Muslera ve Bafétimbi Gomis gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Galatasaray'ın şu anda yaklaşık 160 milyon dolarlık bir değere sahip . açıklamalarına yer verdi.

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