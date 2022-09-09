İspanyol basını Galatasaray'ın yeni yıldızlarına flaş sözler! 'Bomba transferler'

Galatasaray 2022-2023 yaz transfer sezonuna damga vurdu.
Okan Buruk yönetiminde yeni sezona başlayan sarı kırmızılılar şampiyonluğu hedefliyor.
Dursun Özbek başkan seçilmesinin ardından taraftarlara yıldız transfer sözü vermişti.
Galatasaray 2022-2023 yaz transfer sezonuna damga vurdu.
Okan Buruk yönetiminde yeni sezona başlayan sarı kırmızılılar şampiyonluğu hedefliyor.
Dursun Özbek başkan seçilmesinin ardından taraftarlara yıldız transfer sözü vermişti.
Galatasaray transferde adeta şov yaptı.
Mertens ve Torreira'yı aynı uçakta İstanbul'a getiren Galatasaray transferin ateşini bu iki yıldızla yaktı.
Sarı kırmızılı yönetimin yoğun mesai harcadığı Mauro Icardi transferinde Galatasaray, mutlu sona ulaştı.
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Mauro Icardi transferin son günlerinde sarı kırmızılı formayı giydi.
Icardi transferiyle dikkatleri üzerine çeken sarı kırmızılılar İspanyol yıldız Jaun Mata transferiyle adeta gövde gösterinde bulundu.
Galatasaray aynı gün içinde Milot Rashica, Mathias Ross Jensen ve Yusuf Demir'i renklerine bağladığını duyurdu.
Sarı kırmızılılar, Yusuf Demir'i Rapid Wien'den 6 Milyon Euro'ya transfer etti.
Danimarka'nın Aalborg kulübünden bünyesine kattığı Mathias Ross Jensen için Aslan 1.75 Milyon Euro bedel ödeyecek.
Galatasaray, İngiltere'nin Norwich City takımından kadrosuna kattığı Kosovalı Milot Rashica'yı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
İspanyol basını Galatasaray'ın yaz transfer sezonundaki isimlere flaş bir yorum yaptı.
Mauro Icardi, Mertens ve Jaun Mata isimlerini kadrosuna katan sarı kırmızılılara İspanyol basını 'Bomba' transferler ifadesi kullandı.
Ayrıca haberde Fernando Muslera ve Bafétimbi Gomis gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Galatasaray'ın şu anda yaklaşık 160 milyon dolarlık bir değere sahip . açıklamalarına yer verdi.