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Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hedefi Florian Grillitsch'ten flaş sözler! Türkiye'ye gitmeme sebebini açıkladı

Süper Lig'in 2 devi Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hedefleri arasında yer alan Florian Grillitsch, önemli açıklamalarda bulundu. Florian Grillitsch yaptığı açıklamada, Türkiye'ye neden transfer olmadığını açıkladı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 12:42
Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hedefi Florian Grillitsch'ten flaş sözler! Türkiye'ye gitmeme sebebini açıkladı

Hoffenheim'dan ayrılmasının ardından Ajax'a imza atan Florian Grillitsch açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hedefi Florian Grillitsch'ten flaş sözler! Türkiye'ye gitmeme sebebini açıkladı

Transfer döneminde Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere; Fiorentina, Brighton, Birmingham ile adı geçen Avusturyalı orta saha oyuncusu, "Son birkaç hafta benim için kolay geçmedi.

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hedefi Florian Grillitsch'ten flaş sözler! Türkiye'ye gitmeme sebebini açıkladı

Kendimle ilgili bazı şeyler okudum ve bunlar beni etkiledi.

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hedefi Florian Grillitsch'ten flaş sözler! Türkiye'ye gitmeme sebebini açıkladı

Şu anda tüm ayrıntılara girmek istemiyorum ama özellikle gerçekleşmeyen transferlerle ilgili babam ve benim hakkında gerçeğe uygun olmayan iddialar ortaya atıldı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hedefi Florian Grillitsch'ten flaş sözler! Türkiye'ye gitmeme sebebini açıkladı

"TÜRKİYE SÖZ KONUSU DEĞİLDİ"

"Sportif nedenlerden dolayı Türkiye'ye transfer olmak benim için söz konusu değildi" diyen Grillitsch, "Transferi iptal ettilkeri söylenen Championship takımı Birmingham City ile hiç görüşmedim.

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hedefi Florian Grillitsch'ten flaş sözler! Türkiye'ye gitmeme sebebini açıkladı

Ama bu tarz şeylerden şikayet etmek istemiyorum.

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hedefi Florian Grillitsch'ten flaş sözler! Türkiye'ye gitmeme sebebini açıkladı

Kendime eleştirel olarak bakmayı tercih ediyorum" dedi.

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hedefi Florian Grillitsch'ten flaş sözler! Türkiye'ye gitmeme sebebini açıkladı

"FUTBOL KİRLİ BİR OYUN"

Transfer döneminde bazı kulüplerle görüşmede hatalar yaptığını kaydeden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hedefi Florian Grillitsch'ten flaş sözler! Türkiye'ye gitmeme sebebini açıkladı

"Benim için her şey iyi gitmedi, bu konuda bir sorun yok.

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hedefi Florian Grillitsch'ten flaş sözler! Türkiye'ye gitmeme sebebini açıkladı

Bazı insanlara çabuk güvenecek kadar saftım.

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hedefi Florian Grillitsch'ten flaş sözler! Türkiye'ye gitmeme sebebini açıkladı

Futbol, bazen kirli bir iş olabilir, bu yaz bunu öğrendim.

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hedefi Florian Grillitsch'ten flaş sözler! Türkiye'ye gitmeme sebebini açıkladı

Ama tabii ki tüm kararlarımın sorumluluğunu üstleniyorum"

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hedefi Florian Grillitsch'ten flaş sözler! Türkiye'ye gitmeme sebebini açıkladı

Yıldız oyuncu konuşmasının devamında: "Her koşulda bu zamanda yaşadıklarımdan çok şey öğrenebilirim.

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hedefi Florian Grillitsch'ten flaş sözler! Türkiye'ye gitmeme sebebini açıkladı

Şimdi sadece geleceğe bakmak istiyorum. Sonunda tekrar futbol oynayabildiğim için mutluyum" şeklinde konuşan Grillitsch, "Şu anda Ajax'ta olmaktan ve böyle bir kulüpte Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan mutluyum.

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hedefi Florian Grillitsch'ten flaş sözler! Türkiye'ye gitmeme sebebini açıkladı

Ajax inanılmaz taraftarları ve çok fazla geleneği olan dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Bu kulüpte oynamak beni gururlandırıyor" ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

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