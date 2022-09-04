Icardi için geri sayım

GALATASARAY Dursun Özbek, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve kulübün mali yapısını düşünerek hareket ettiklerini ifade etti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyeleriyle bir araya gelen Özbek, "Bankalara faiziyle 2.7 milyar borç var. Kemerburgaz, Mecidiyeköy, Florya'daki projeleri yaptıktan sonra Galatasaray'ın elinde bugünkü rakamlarla 7 milyar liralık fonu olacak. Borçlarını ödemiş bir kulüp olacağız. 'Hemen gidelim şu futbolcuyu alalım' diye bir şey yok. Bu fon Galatasaray'ın anaparası ve kimse buna dokunamaz. Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılına garanti altına alacak bu fonun ancak getirisinden yönetimler faydalanabilir. Bunlara da genel kurul karar verecek" dedi.



KORKUNÇ SEVİYEDE

PSG'den Mauro Icardi'nin transferiyle ilgili soru üzerine Özbek, "Ben Galatasaray başkanı olarak, kulübün menfaatlerini korumak zorundayım. Dolayısıyla bu soruya vereceğim cevabın, Galatasaray'ın menfaatine olmadığı kesin. Beklenmesi gerekiyor, transfer çalışmaları devam ediyor, bitince de herkesin öğreneceğini düşünüyorum. Planlamamız içerisinde şu anda yabancı futbolcular da var" şeklinde konuştu. Galatasaray Başkanı, futbol ekonomisinin son yıllarda korkunç seviyede büyüdüğünü belirterek, "Büyük kulüplerin taraftarları nezdinde bunun ne kadar anlaşıldığı tartışılır" ifadesini kullandı.



SİNYAL VERDİ

Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, sosyal medyadan kendisine atılan 'Come to Galatasaray' yorumlarının bazılarını beğendi. Nara'nın bu hareketi de transferin bitmeye yakın olduğu şeklinde yorumlandı.



Galatasaray, Mauro Icardi'ye 3 milyon euro maaş ödeyecek.

Wanda Nara'ya ise 1.1 milyon euro menajerlik ücreti verilecek.

PSG ile yapılan anlaşmaya göre kiralama bedeli olmayacak.



WANDA NARA BÜYÜLENDİ

Icardi'nin transferi için kolları sıvayan Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirip gezdirdiği eşi ve menajeri Wanda Nara'yı ikna edebilmek için her yolu denedi. İşte Nara'yı derinden etkileyen ve Galatasaray'a 'Evet' demesini sağlayan o program:



Geceliği 33 bin TL'lik otel odasında kaldılar.

Kuruçesme'de kalacakları villa tanıtıldı.

Wanda'nın beğendiği ev için ön anlaşma dahi yapıldı.

VIP bir arabayla İstanbul'un önde gelen mekanları gezdirildi.

Havalimanındaki oyuncu karşılamaları gösterildi.