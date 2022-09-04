İtalya’dan Depay iddiası

Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan ünlü spor sitesi tuttomercatoweb. com, sarı-kırmızılıların Barcelona'nın yıldız ismi Memphis Depay'da ısrarcı olduğunu yazdı. Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan 28 yaşındaki forvet oyuncusu, geçtiğimiz günlerde "Barcelona'da devam edeceğim" açıklamasını yapsa da oyuncu İspanyol devinde düşünülmüyor. Barça yönetimi gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. İtalyan sitesi de Depay'la ilgili bu detayları bildirirken Galatasaray'ın, İcardi'yi dünya çapındaki 9 numarayla desteklemek istediğini yazdı.