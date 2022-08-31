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Galatasaray'a gençlik aşısı! Amadou Traore için harekete geçildi

Son dakika spor haberi: Kanatlardan verim alamayan Galatasaray, Gineli futbolcu Amadou Traore'nin peşine düştü. Bordeaux’la sözleşmesi biten genç oyuncuyla görüşmeler başladı. Sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayarak hem geleceğe yatırım hem de bu bölgedeki alternatifini artırmak istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Galatasaray'a gençlik aşısı! Amadou Traore için harekete geçildi

Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 7 puan toplayabilen Galatasaray'ın kanatları çalışmaz oldu. Kerem ve Yunus Akgün'ün performansının beklentileri karşılayamaması üzerine, teknik direktör Okan Buruk bu bölgeye transfer istedi.

Galatasaray'a gençlik aşısı! Amadou Traore için harekete geçildi

Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 temsilcisi Bordeaux'la sözleşmesi sona eren Amadou Traore için harekete geçti.

Galatasaray'a gençlik aşısı! Amadou Traore için harekete geçildi

Cimbom 20 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayarak hem geleceğe yatırım hem de bu bölgedeki alternatifini artırmak istiyor.

Galatasaray'a gençlik aşısı! Amadou Traore için harekete geçildi

Amadou Traore, 2002'de Fransa'nın Paris kentinde dünyaya geldi. Futbola 2015'te Bordeaux'un altyapısında başlayan Traore, tüm alt kategorilerinde forma giydi.

Galatasaray'a gençlik aşısı! Amadou Traore için harekete geçildi

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