Galatasaray'a gençlik aşısı! Amadou Traore için harekete geçildi

Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 7 puan toplayabilen Galatasaray'ın kanatları çalışmaz oldu. Kerem ve Yunus Akgün'ün performansının beklentileri karşılayamaması üzerine, teknik direktör Okan Buruk bu bölgeye transfer istedi.
Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 7 puan toplayabilen Galatasaray'ın kanatları çalışmaz oldu. Kerem ve Yunus Akgün'ün performansının beklentileri karşılayamaması üzerine, teknik direktör Okan Buruk bu bölgeye transfer istedi.
Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 temsilcisi Bordeaux'la sözleşmesi sona eren Amadou Traore için harekete geçti.
Cimbom 20 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayarak hem geleceğe yatırım hem de bu bölgedeki alternatifini artırmak istiyor.