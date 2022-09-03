Haberler Galatasaray Aslan'a Seferovic ayarı! O isimler uyarıldı

Aslan'a Seferovic ayarı! O isimler uyarıldı

Süper Lig'in 5. haftasına girilirken, şampiyonluk adaylarından Galatasaray Gaziantep FK ile karşılaşacak. Şu ana kadar 4 maçta yalnızca 2 gol atabilen Aslan'da, Seferovic'in yeterinde topla buluşamadığını düşünen Okan Buruk, 5 ismi uyardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 08:46 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 08:50
Galatasaray'a Seferovic ayarı! O isimler uyarıldı

Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

Galatasaray'a Seferovic ayarı! O isimler uyarıldı

Şampiyonluk adaylarından Galatasaray, Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Galatasaray'a Seferovic ayarı! O isimler uyarıldı

Aslan, ilk 4 maçında 7 puan topladı.

Galatasaray'a Seferovic ayarı! O isimler uyarıldı

Sarı kırmızılılar gol yollarında yaşadığı sıkıntıyla dikkat çekti.

Galatasaray'a Seferovic ayarı! O isimler uyarıldı

Galatasaray sezon başında Seferovic, Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimleri kadrosuna kattı.

Galatasaray'a Seferovic ayarı! O isimler uyarıldı

Buna karşı Aslan 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray'a Seferovic ayarı! O isimler uyarıldı

Galatasaray bu maçlarda sadece 2 gol atabildi.

Galatasaray'a Seferovic ayarı! O isimler uyarıldı

Sarı kırmızılılarda hücum oyuncularının performansı da oldukça tartışılıyor.

Galatasaray'a Seferovic ayarı! O isimler uyarıldı

Aslan'ın önemli yatırım yaptığı forvet oyuncusu Haris Seferovic, Süper Lig'de geride kalan 4 haftada golle buluşamadı.

Galatasaray'a Seferovic ayarı! O isimler uyarıldı

1 topu direkten dönen İsviçreli yıldız, teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek yeterince topla buluşamadığından yakınmıştı.

Galatasaray'a Seferovic ayarı! O isimler uyarıldı

Genç hoca da yeni hücum aksiyonlarıyla ona daha çok pozisyon yaratacak.

Galatasaray'a Seferovic ayarı! O isimler uyarıldı

Kenar oyuncuları, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt bu konuda uyarıldı.

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