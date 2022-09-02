GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in opsiyon şartı ortaya çıktı!

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Dries Mertens, sergilediği performansla kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Dries Mertens, sergilediği performansla kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı.
Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı futbolcunun kontrat şartları da ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre 3 haftadır forma giyen Belçikalı oyuncu, bu sezon 25 maç sayısına ulaşırsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak.
35 yaşındaki 10 numaranın 2.9 milyon euro olan garanti ücreti değişmeyecek.
DRIES MERTENS KİMDİR?
Kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Anderlecht'te başlayan Mertens, altyapıda KAA Gent'e transfer oldu.
Farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu, 2007'de Hollanda'nın AGOVV takımına geçti.
2009'da bu kez Utrecht'in yolunu turan Mertens, 2 sezonun ardından bu ülkenin köklü kulüplerinden PSV'ye imza attı.
Burada da başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 2013'te İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu.
Uzun süre Napoli'de forma giyen Mertens, Serie A'da 295 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 113 kez fileleri havalandırdı.
Tecrübeli golcü, Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 38 maçta 17 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 70 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 4 müsabakada 1 gol buldu.
Kulüp kariyerinde toplam 686 resmi maça çıkan Mertens, 246 kez fileleri havalandırdı.
Belçika Milli Takımı'nın da formasını 105 kez terleten 35 yaşındaki oyuncu, 21 kez ağları sarstı.