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GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in opsiyon şartı ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'a sezon başında katılan ve sergilediği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Dries Mertens'in kontratında yer alan opsiyon detayı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 09:36
GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in opsiyon şartı ortaya çıktı!

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Dries Mertens, sergilediği performansla kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in opsiyon şartı ortaya çıktı!

Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı futbolcunun kontrat şartları da ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in opsiyon şartı ortaya çıktı!

Sabah'ta yer alan habere göre 3 haftadır forma giyen Belçikalı oyuncu, bu sezon 25 maç sayısına ulaşırsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in opsiyon şartı ortaya çıktı!

35 yaşındaki 10 numaranın 2.9 milyon euro olan garanti ücreti değişmeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in opsiyon şartı ortaya çıktı!

DRIES MERTENS KİMDİR?

Kariyerine ülkesinin köklü kulüplerinden Anderlecht'te başlayan Mertens, altyapıda KAA Gent'e transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in opsiyon şartı ortaya çıktı!

Farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcu, 2007'de Hollanda'nın AGOVV takımına geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in opsiyon şartı ortaya çıktı!

2009'da bu kez Utrecht'in yolunu turan Mertens, 2 sezonun ardından bu ülkenin köklü kulüplerinden PSV'ye imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in opsiyon şartı ortaya çıktı!

Burada da başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 2013'te İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in opsiyon şartı ortaya çıktı!

Uzun süre Napoli'de forma giyen Mertens, Serie A'da 295 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in opsiyon şartı ortaya çıktı!

Bu karşılaşmalarda 113 kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in opsiyon şartı ortaya çıktı!

Tecrübeli golcü, Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in opsiyon şartı ortaya çıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 38 maçta 17 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde 70 karşılaşmada 18 kez gol sevinci yaşayan Belçikalı santrfor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 4 müsabakada 1 gol buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in opsiyon şartı ortaya çıktı!

Kulüp kariyerinde toplam 686 resmi maça çıkan Mertens, 246 kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens'in opsiyon şartı ortaya çıktı!

Belçika Milli Takımı'nın da formasını 105 kez terleten 35 yaşındaki oyuncu, 21 kez ağları sarstı.

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