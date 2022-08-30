Galatasaray'dan Lucas Moura bombası! Teklif sunuldu

Süper Lig'in ilk 4 haftasında hücumda çok büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kötü performansı sonrası kanat bölgesini takviye etmek için düğmeye basan Sarı-Kırmızılılar gündemine dünyaca ünlü bir yıldızı aldı.