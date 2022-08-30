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Galatasaray'dan Lucas Moura bombası! Teklif sunuldu

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de 4 haftada 2 gol atabilen ve hücum hattında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekipte kadroya takviye yapmak için çalışmalar sürüyor. Galatasaray, Tottenham forması giyen Lucas Moura için harekete geçti. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 06:50
Galatasaray'dan Lucas Moura bombası! Teklif sunuldu

Süper Lig'in ilk 4 haftasında hücumda çok büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün kötü performansı sonrası kanat bölgesini takviye etmek için düğmeye basan Sarı-Kırmızılılar gündemine dünyaca ünlü bir yıldızı aldı.

Galatasaray'dan Lucas Moura bombası! Teklif sunuldu

Takvim'in haberine göre yönetim, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen Lucas Moura için girişimlere başladı. Gelen bilgilere göre Galatasaray hem 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız hem de İngiliz kulübüyle temas sağladı

Galatasaray'dan Lucas Moura bombası! Teklif sunuldu

Sarı-Kırmızılılar'ın 2024 yılına kadar sözleşmesi bululan Lucas Moura için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Bu sezon teknik direktör Antonio Conte'nin planlarında yer almayan Sambacı, Premier Lig'de 2 maçta sadece 12 dakika süre alabildi.

Galatasaray'dan Lucas Moura bombası! Teklif sunuldu

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Lucas Moura her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan Lucas Moura bombası! Teklif sunuldu

PSG'den 28.5 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer olan yıldız futbolcu, İngiliz ekibinde 204 maçta 38 gol ve 27 asistlik performans sergiledi. 35 kez Brezilya Milli Takımı'nda oynayan ve rakip ağları 4 kez sarsan Lucas Moura konusunda 1 Eylül sonrası sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

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