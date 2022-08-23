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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da sol beke yeni aday Giuseppe Pezzella

Galatasaray transfer haberi... Şampiyonluk parolasıyla Süper Lig'e giriş yapan sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor. Savunmaya yapacağı takviye için İtalya'da girişimleri sürdüren Galatasaray yeni bir yıldızı gündemine aldı. İşte transferin detayları... (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da sol beke yeni aday Giuseppe Pezzella

Sarı kırmızılılar yeni sezonda şampiyonluğu hedefliyor

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da sol beke yeni aday Giuseppe Pezzella

Galatasaray Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da sol beke yeni aday Giuseppe Pezzella

Gomis'in attığı gol ile 3 puan alan Cimbom Trabzonspor maçına hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da sol beke yeni aday Giuseppe Pezzella

Okan Buruk'un listesine göre hareket eden Galatasaray yönetimi yoğun mesai harcıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da sol beke yeni aday Giuseppe Pezzella

Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da sol beke yeni aday Giuseppe Pezzella

Sarı kırmızılılar savunma hattında rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da sol beke yeni aday Giuseppe Pezzella

Okan Buruk yönetime transferi işaret etti

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da sol beke yeni aday Giuseppe Pezzella

Sarı kırmızılı yönetim İtalya'da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da sol beke yeni aday Giuseppe Pezzella

Van Aanholt'un performansı sol bek arayışlarını hızlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da sol beke yeni aday Giuseppe Pezzella

Önce Milan'dan Toure şimdi Fenerbahçe'nin de gözdesi Giuseppe Pezzella, sarı-kırmızılıların listesine eklendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da sol beke yeni aday Giuseppe Pezzella

Pezzella önümüzdeki günlerde Parma'dan ayrılmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da sol beke yeni aday Giuseppe Pezzella

Anderlecht ile son müzakerelerin ardından diğer teklifleri de değerlendiren oyuncu ile ilk temas kurulduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da sol beke yeni aday Giuseppe Pezzella

La Liga'dan Getafe de İtalyan sol bek için araştırma yapan bir başka takım...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da sol beke yeni aday Giuseppe Pezzella

1997 doğumlu sol kanat oyuncusunun iki yıl sonra sona erecek bir sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da sol beke yeni aday Giuseppe Pezzella

Geçen sezon Parma'da kiralık olarak forma giyen Pezzella, kariyeri boyunca çıktığı 166 maçta, 5 gol atıp, 10 da asist yaptı.

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