GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'da sol beke yeni aday Giuseppe Pezzella

Sarı kırmızılılar yeni sezonda şampiyonluğu hedefliyor
Galatasaray Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Gomis'in attığı gol ile 3 puan alan Cimbom Trabzonspor maçına hazırlanıyor.
Sarı kırmızılılar yeni sezonda şampiyonluğu hedefliyor
Galatasaray Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Gomis'in attığı gol ile 3 puan alan Cimbom Trabzonspor maçına hazırlanıyor.
Okan Buruk'un listesine göre hareket eden Galatasaray yönetimi yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi.
Sarı kırmızılılar savunma hattında rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor.
Okan Buruk yönetime transferi işaret etti
Sarı kırmızılı yönetim İtalya'da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Van Aanholt'un performansı sol bek arayışlarını hızlandırdı.
Önce Milan'dan Toure şimdi Fenerbahçe'nin de gözdesi Giuseppe Pezzella, sarı-kırmızılıların listesine eklendi.
Pezzella önümüzdeki günlerde Parma'dan ayrılmayı planlıyor.
Anderlecht ile son müzakerelerin ardından diğer teklifleri de değerlendiren oyuncu ile ilk temas kurulduğu belirtildi.
La Liga'dan Getafe de İtalyan sol bek için araştırma yapan bir başka takım...
1997 doğumlu sol kanat oyuncusunun iki yıl sonra sona erecek bir sözleşmesi bulunuyor.
Geçen sezon Parma'da kiralık olarak forma giyen Pezzella, kariyeri boyunca çıktığı 166 maçta, 5 gol atıp, 10 da asist yaptı.